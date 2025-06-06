Гросси: инциденты с дронами угрожают безопасности АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии призвал прекратить атаки

БЕРЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Инциденты с беспилотниками вокруг АЭС могут представлять серьезную угрозу безопасности атомных станций и должны немедленно прекратиться.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Беспилотники, летающие близко к атомным электростанциям, могут угрожать их безопасности, что может иметь серьезные последствия. <…> Такие инциденты должны немедленно прекратиться", - приводит слова Гросси пресс-служба МАГАТЭ.