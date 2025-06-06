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Дальность российских FPV-дронов увеличат до 50 километров

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

В России создали катушку для управления FPV-дронами на дальности 50 километров

Российские специалисты создали катушку, которая может увеличить дальность полета FPV-дронов с проводным управлением до 50 километров. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Масса катушки с оптоволоконным кабелем управления — 3,8 килограмма.

Проводные FPV-дроны могут работать в условиях воздействия систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такие аппараты обеспечивают хорошее качество изображения, которое позволяет выбрать наиболее удачное направление для атаки.

В марте официальный представитель конструкторского бюро беспилотной авиации VVZ Drones сообщил, что в зоне специальной военной операции испытают коптер-тяжеловес ПП на оптоволокне. По словам производителя, конструкторы создали малоразмерный аппарат с управляемостью гоночного дрона.

В феврале стало известно, что российские FPV-дроны с проводным управлением начали оснащать термобарической боевой частью реактивного пехотного огнемета РПО-А «Шмель». Площадь поражения снаряда — 50 квадратных метров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Шмель РПО
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