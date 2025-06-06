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Военное обозрение

ВВС США провели успешное испытание авиабомбы Quicksink, разрабатываемой для гарантированного поражения надводных кораблей

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты провели успешное испытание мощной авиабомбы, создаваемой в рамках программы Quicksink. Данный боеприпас предназначен для уничтожения крупных надводных кораблей. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на ВВС США.

Согласно опубликованной информации, в конце апреля этого года стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit испытал авиабомбу в Атлантике недалеко от побережья Флориды. По какой цели отработал бомбардировщик, не указывается, но испытания признали успешными. Это был уже второй тест авиабомбы, первый состоялся в прошлом году в Тихом океане и тоже успешно. Как заявил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Аллвин, Штаты создали «новое оружие» в рамках программы Quicksink, значительно повышающее способность американской авиации поражать надводные корабли, в том числе и в движении.

Американский бомбардировщик-невидимка недавно испытал «революционное» оружие, предназначенное для потопления военных кораблей на фоне быстрого наращивания военно-морских сил Китая, бросающего вызов Соединенным Штатам в Тихом океане. Новое оружие, известное как Quicksink, способно «быстро и эффективно» топить морские цели.

- говорится в пресс-релизе Исследовательской лаборатории ВВС США.

Как уже понятно из сообщения, новая авиабомба создается для противостояния с Китаем на море, поскольку ВМС НОАК по количеству кораблей уже обогнали США и останавливаться не собираются. Китайцы строят корабли, как пекут пирожки. В Вашингтоне заявляют, что конфликт с Китаем неизбежен, поскольку он якобы угрожает национальной безопасности США.

QUICKSINK (быстрое потопление) – программа исследовательской лаборатории ВВС США по модернизации бомб JDAM с целью получить возможность гарантированно поражать ими надводные корабли противника.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
B-2 Spirit
JDAM
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