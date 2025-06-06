Российский и иранский дипломаты обсудили ситуацию вокруг ИЯП - МИД РФ

Москва. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Ирана в РФ Казем Джалали в ходе встречи в четверг выразили заинтересованность в предотвращении эскалации напряжённости вокруг иранской ядерной программы, отметили заведомо вредоносный характер любых антииранских инициатив, продвигаемых на площадке МАГАТЭ, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Состоялся подробный обмен мнениями о ситуации вокруг иранской ядерной программы, в том числе в свете открывающейся 9 июня в Вене сессии Совета управляющих МАГАТЭ, а также с учетом динамики опосредованных контактов между представителями ИРИ и США", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади подчеркнули, что "выражена обоюдная заинтересованность в предотвращении эскалации напряжённости, подпитываемой всевозможными спекуляциями по поводу мнимых угроз, связанных с иранским мирным атомом".

"Отмечен заведомо контрпродуктивный и вредоносный характер любых антииранских инициатив, продвигаемых политически ангажированными государствами на площадке МАГАТЭ с целью создания помех конструктивному взаимодействию Тегерана с Агентством и продолжению его диалога с Вашингтоном", - отмечается в сообщении.

Дипломатами, добавили во внешнеполитическом ведомстве, "акцентирована важность продолжения переговорных усилий, направленных на устранение необоснованных подозрений и предубеждений в отношении ядерной деятельности Тегерана". "Императив здесь - опора на международное право и должный учёт законных интересов ИРИ", - говорится в сообщении.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман. Источники портала Axios сообщали, что шестой раунд может состояться на Ближнем Востоке в ближайшие выходные.

Ранее стало известно, что стороны обсуждают в том числе идею создания регионального консорциума по обогащению урана. Предполагается, что консорциум будет производить ядерное топливо в мирных целях для Ирана и его соседей под контролем МАГАТЭ. Тегеран настаивает, чтобы этот концерн располагался исключительно на территории страны.

В среду верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что условия, выдвигаемые США для урегулирования проблемы ядерной программы Тегерана, противоречат иранским интересам.

"Первое слово США звучит так: у Ирана не должно быть ядерной промышленности, и он должен зависеть от Соединённых Штатов (...) Наш ответ на нелепости США ясен: они совершенно ничего не смогут сделать в этом вопросе", - приводит "Пресс-ТВ" сказал Хаменеи из телеобращения.

Накануне состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В ходе него лидеры обсудили и Иран.

"Мы обсудили Иран и тот факт, что время на принятие Ираном решения по ядерному оружию истекает. Решение должно быть принято быстро! Я заявил президенту Путину, что Иран не может обладать ядерным оружием, и я верю, что в этом мы согласны", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Так, Трамп сообщил, что его российский коллега выразил готовность принять участие в дискуссиях по иранской ядерной проблеме.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал журналистам в среду, что Трамп в разговоре с Путиным заявил, что был бы признателен России за содействие в переговорах с Ираном по вопросу ядерной программы.