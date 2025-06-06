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ТАСС

Трамп отверг утверждение, что РФ "играет в игры" в украинском урегулировании

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

При этом американский лидер заявил, что понимает логику действий президента России Владимира Путина в отношении Украины

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп отверг утверждение о том, что Россия "играет в игры" применительно к переговорам по Украине. При этом он заявил, что понимает логику действий президента России Владимира Путина в отношении Украины.

"По нему нанесли удар. Он наносил удары. Так что я понимаю это. Но по нему нанесли сильный удар", - сказал Трамп, имея в виду Путина и комментируя высказывания руководства России, касающиеся Украины. Президент США говорил также об ударах Киева по военным аэродромам России.

"Не думаю, что он (Путин - прим. ТАСС) играет в игры", - подчеркнул при этом Трамп. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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