Трамп отверг утверждение, что РФ "играет в игры" в украинском урегулировании

При этом американский лидер заявил, что понимает логику действий президента России Владимира Путина в отношении Украины

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп отверг утверждение о том, что Россия "играет в игры" применительно к переговорам по Украине. При этом он заявил, что понимает логику действий президента России Владимира Путина в отношении Украины.

"По нему нанесли удар. Он наносил удары. Так что я понимаю это. Но по нему нанесли сильный удар", - сказал Трамп, имея в виду Путина и комментируя высказывания руководства России, касающиеся Украины. Президент США говорил также об ударах Киева по военным аэродромам России.

"Не думаю, что он (Путин - прим. ТАСС) играет в игры", - подчеркнул при этом Трамп.