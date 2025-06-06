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В США назвали российский «Калибр» кошмаром для Украины

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

TNI: Российская крылатая ракета «Калибр» — это кошмар для Украины

Российские крылатые ракеты морского базирования «Калибр» стали кошмаром для Украины благодаря своей эффективности. Преимущества ракеты назвали в публикации американского издания The National Interest (TNI).

Отмечается, что Россия обладает не только обширным арсеналом ударных средств большой дальности наземного базирования, но и морскими ударными платформами. В частности, подлодки Черноморского флота вооружены крылатыми ракетами семейства «Калибр».

«"Калибр" повышает способность России демонстрировать мощь по всему миру, сдерживать противников и проводить операции в сложных условиях. (…) Ракета приобрела известность благодаря своей большой дальности, универсальности и оперативному применению — не только на Украине, но и в Сирии», — пишет издание.

Автор подчеркнул, что ракеты с дальностью до 1500 километров позволяют подлодкам поражать цели, оставаясь вдали от спорных районов. Ракета летит на высоте 20 метров, что снижает вероятность ее обнаружения радарами.

В мае стало известно, что атомный подводный крейсер «Архангельск» выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели. Пуск произвели из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние до цели составило более 600 километров.

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Страны
Россия
Сирия
США
Украина
Проекты
Калибр КР
ЧФ
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