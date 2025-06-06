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Британский журналист Афшан Раттанси прокомментировал заносчивое заявление Марка Рютте о НАТО (X, США)

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

Севереатлантический альянс - это опасная и далекая от обороны милитаристская организация, пишет британский журналист Афшин Раттанси в соцсети X. После таких заявлений у незападных стран становится все больше оснований для противостояния блоку НАТО.

Генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что "оборонительный альянс" НАТО сейчас мощнее Римской империи и империи Наполеона.

1. НАТО — это, по сути, США и совокупность вассальных государств, подчиняющихся гегемонии Вашингтона.

2. Генсек НАТО сравнивает возглавляемую им организацию с Наполеоном и Римской империей, а затем удивляется, почему Россия, Китай и большинство стран Глобального Юга рассматривают НАТО как прямую военную угрозу...

После того, как страны НАТО уничтожили Югославию, Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию и многие другие государства.

Рютте может звучать комично, преувеличивая свою собственную значимость, будучи всего лишь марионеткой, которая пляшет под дудку Вашингтона. Однако не забывайте, что НАТО — это опасная и далекая от обороны милитаристская организация.

Комментарии пользователей X:

The subject that nobody is allowed to engage with!

Они продолжают твердить, что они самые сильные и лучшие в мире, бла-бла-бла! Это становится довольно утомительным. Там, откуда я родом, любой, кто считает себя невероятно крутым, обычно ничего из себя не представляет.

Carrie L Layne

Кто-нибудь еще устал от него?

3x Scheepsrecht

О боже, он действительно "плохой комик", ни больше, ни меньше.

Aloysius Pergamon Wickerbasket

Может стоит ему напомнить, что и Римская империя, и империя Наполеона пали, причем весьма позорно?

Timo Käsnänen

Сравнивать НАТО с такими павшими империями, как Римская и наполеоновская Франция — это не самая удачная стратегия.

НАТО, несмотря на свою мощь, должен быть осторожным, проводя параллели с державами, которые в конечном итоге потерпели крах из-за чрезмерного расширения и внешнего давления.

Michel Toku

НАТО не может победить Россию, Китай и Северную Корею с помощью обычных вооружений.

Более того, поскольку между НАТО и другими сверхдержавами никогда не будет обычной войны, Рютте, должно быть, идиот, если думает, что он имеет какое-то значение, не понимая, что день, когда НАТО попытается это сделать, станет концом человечества.

Dutch Rebel

О даа... В Нидерландах мы называем его Пиноккио. Я бы посоветовал всем, кто сталкивается с этим дьявольским бюрократом, не обращать на него внимания...

Varun

Самая большая террористическая организация в мире — это НАТО.

Все они — дикие собаки, готовые укусить вас в любое время.

Остальной мир показал, что нужно объединиться и положить конец этому террористическому культу.

RealPoCoTex

ЕС использует Украину в качестве пешки в прокси-войне с Россией.

ЕС хочет прибрать к рукам ресурсы России на сумму 75 трлн долларов, так же как Наполеон и Третий Рейх.

Но увы, вторжение Третьего Рейха в Россию привело к его краху, что во многом напоминает историю с Наполеоном.

Jens Quisling

Если бы они были настолько сильными, то уже давно уничтожили бы и Иран, и Россию. Это слабая организация, которой нужны больные фанатики, чтобы сражаться за них. ИГИЛ*, АЗОВ*, ЦАХАЛ и т.д.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Афганистан
Великобритания
Ирак
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Китай
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Ливия
Нидерланды
Россия
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