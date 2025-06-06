Севереатлантический альянс - это опасная и далекая от обороны милитаристская организация, пишет британский журналист Афшин Раттанси в соцсети X. После таких заявлений у незападных стран становится все больше оснований для противостояния блоку НАТО.
Генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что "оборонительный альянс" НАТО сейчас мощнее Римской империи и империи Наполеона.
1. НАТО — это, по сути, США и совокупность вассальных государств, подчиняющихся гегемонии Вашингтона.
2. Генсек НАТО сравнивает возглавляемую им организацию с Наполеоном и Римской империей, а затем удивляется, почему Россия, Китай и большинство стран Глобального Юга рассматривают НАТО как прямую военную угрозу...
После того, как страны НАТО уничтожили Югославию, Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию и многие другие государства.
Рютте может звучать комично, преувеличивая свою собственную значимость, будучи всего лишь марионеткой, которая пляшет под дудку Вашингтона. Однако не забывайте, что НАТО — это опасная и далекая от обороны милитаристская организация.
Комментарии пользователей X:
The subject that nobody is allowed to engage with!
Они продолжают твердить, что они самые сильные и лучшие в мире, бла-бла-бла! Это становится довольно утомительным. Там, откуда я родом, любой, кто считает себя невероятно крутым, обычно ничего из себя не представляет.
Carrie L Layne
Кто-нибудь еще устал от него?
3x Scheepsrecht
О боже, он действительно "плохой комик", ни больше, ни меньше.
Aloysius Pergamon Wickerbasket
Может стоит ему напомнить, что и Римская империя, и империя Наполеона пали, причем весьма позорно?
Timo Käsnänen
Сравнивать НАТО с такими павшими империями, как Римская и наполеоновская Франция — это не самая удачная стратегия.
НАТО, несмотря на свою мощь, должен быть осторожным, проводя параллели с державами, которые в конечном итоге потерпели крах из-за чрезмерного расширения и внешнего давления.
Michel Toku
НАТО не может победить Россию, Китай и Северную Корею с помощью обычных вооружений.
Более того, поскольку между НАТО и другими сверхдержавами никогда не будет обычной войны, Рютте, должно быть, идиот, если думает, что он имеет какое-то значение, не понимая, что день, когда НАТО попытается это сделать, станет концом человечества.
Dutch Rebel
О даа... В Нидерландах мы называем его Пиноккио. Я бы посоветовал всем, кто сталкивается с этим дьявольским бюрократом, не обращать на него внимания...
Varun
Самая большая террористическая организация в мире — это НАТО.
Все они — дикие собаки, готовые укусить вас в любое время.
Остальной мир показал, что нужно объединиться и положить конец этому террористическому культу.
RealPoCoTex
ЕС использует Украину в качестве пешки в прокси-войне с Россией.
ЕС хочет прибрать к рукам ресурсы России на сумму 75 трлн долларов, так же как Наполеон и Третий Рейх.
Но увы, вторжение Третьего Рейха в Россию привело к его краху, что во многом напоминает историю с Наполеоном.
Jens Quisling
Если бы они были настолько сильными, то уже давно уничтожили бы и Иран, и Россию. Это слабая организация, которой нужны больные фанатики, чтобы сражаться за них. ИГИЛ*, АЗОВ*, ЦАХАЛ и т.д.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ