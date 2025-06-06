В США успешно завершились лётные испытания гиперзвукового дрона Talon-A2

Источник изображения: topwar.ru

Беспилотный самолет Talon-A2, созданный американской компанией Stratolaunch способен летать со скоростью, превышающей пять Махов, или в пять раз быстрее скорости звука. Данный летательный аппарат доказал это дважды за три месяца.

Об этом сообщили в пресс-службе компании-производителя.

Там заявили, что в США успешно завершились летные испытания гиперзвукового дрона многоразового использования Talon-A2. Всего было проведено два испытательных полета, которые стали еще одним шагом, приближающим американских военных к их цели – созданию гиперзвукового оружия.

Дело в том, что испытания летательного аппарата проводятся в рамках программы Минобороны США MACH-TB («Многоцелевой гиперзвуковой испытательный полигон расширенных возможностей»), направленный на ускоренное создание гиперзвукового оружия с привлечением частных компаний.

Источник изображения: topwar.ru

Первое испытание проводилось в декабре 2024 года, а второе – в марте 2025-го. В обоих случаях аппарат был выпущен с борта самолета-носителя Roc над Тихим океаном. А по завершении полета, при котором скорость дрона превысила 5 Махов, он совершил посадку на ВПП базы Космических сил США Вандерберг в Калифорнии.

Источник изображения: topwar.ru

У Roc, обозначаемого также как Stratolaunch Model 351, самый большой размах крыльев среди всех существующих в мире самолетов – 117 метров. Изначально он предназначался для вывода спутников на орбиту, но позже решили задействовать его для других целей.