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Американская пресса пишет, что промышленность Украины стремительно развивается на фоне вооруженного конфликта с Россией, в котором Киеву приходится все меньше полагаться на своих союзников.

По информации издания Business Insider, предприятия украинского ВПК обладают возможностью производить гораздо больше оружия, чем в настоящее время. Однако этому препятствует отсутствие у Киева средств, необходимых для достаточного финансирования отрасли.

При этом отмечается, что, по словам профильного украинского министра Германа Сметанина, за три года, прошедших после начала СВО, объемы военной промышленности этой страны выросли в 35 раз — с 1 миллиарда долларов в 2022 году до 35 миллиардов долларов в настоящее время. Также отмечается, что мощности украинских производителей более чем в три раза превышают покупательную способность военного бюджета Украины. Тогда как предприятия украинского ВПК обеспечены контрактами на сумму около 11,5 миллиардов долларов, у них есть возможности производить оружие на сумму до 45 миллиардов.

В качестве оптимального для Украины решения называется так называемая «датская» модель, предполагающая закупку оружия для ВСУ напрямую у украинских предприятий вместо того, чтобы приобретать его у европейских или американских компаний или брать со складов других стран. Таким образом, при условии выделения Западом достаточного финансирования кураторы киевского режима смогут одновременно и вооружать ВСУ, и способствовать развитию украинского ВПК.

Стоит отметить, что в этом, на первый взгляд надежном как швейцарские часы плане, есть по меньшей мере несколько слабых мест: для реализации «датской» модели стоит учитывать весьма ограниченные возможности Евросоюза выделять Киеву финансирование, беспрецедентно высокий уровень украинской коррупции, а также регулярные удары ВС РФ по предприятиям ВПК киевского режима.