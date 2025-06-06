НАТО ждет кошмар. Генерал раскрыл секрет, как Британии с ним справиться (The Times, Великобритания)

Генерал Сандерс: одновременная война с Россией и Китаем станет для НАТО кошмаром

Одновременная война против России и Китая станет для НАТО кошмаром, пишет The Times со ссылкой на слова экс-командующего британской армией генерала Патрика Сандерса. Такое может произойти через два года. Военный призывает к скорейшему вооружению, чтобы сделать британскую армию более смертоносной.

Том Ньютон Данн (Tom Newton Dunn)

Военачальники боятся "кошмарного сценария", каким станет одновременная война против России и Китая. Выяснилось, что такая перспектива вероятна, если Британия и НАТО не перевооружатся быстрыми темпами.

Министерство обороны разработало чрезвычайные планы реагирования на такой двойной кризис, сообщил бывший командующий британской армии.

Генерал сэр Патрик Сандерс рассказал о серьезных опасениях, что такие события могут произойти менее чем через два года, если члены альянса не смогут сдержать две державы, достаточно быстро восстановив свои ослабленные вооруженные силы.

Сандерс, который ушел в отставку с поста начальника генерального штаба 11 месяцев назад, сказал, что его бывшие коллеги "обдумывают и прорабатывают" такую возможность в ходе военных игр. Он добавил: "Это действительно их беспокоит".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попытается убедить свой альянс в составе 32 стран, что нужно согласиться на серьезное увеличение военных расходов до 3,5% валового внутреннего продукта (ВВП). Сделает он это на саммите лидеров через три недели.

Объявив на этой неделе об амбициозном Стратегическом оборонном обзоре, сэр Кир Стармер подвергается усиливающейся критике за неспособность надлежащим образом профинансировать перестройку в военной сфере. Премьер-министр не хочет обещать, что Британия к 2034 году увеличит оборонные расходы до 3% ВВП, называя это всего лишь стремлением.

Объясняя, каким образом может разыграться этот сценарий, Сандерс, который является ведущим нового подкаста газеты The Times под названием "Генерал и журналист", рассказал на этой неделе: "Мы можем оказаться в ситуации, когда державы оси Россия и Китай, могущие получить поддержку со стороны Ирана и Северной Кореи, будут сотрудничать в целях развязывания войны на два фронта".

"Это начнется с крупномасштабной конфронтации в Индо-Тихоокеанском регионе, такой как китайское вторжение на Тайвань, которое приведет к выводу остатков американских войск из Европы. Оппортунистическая Россия затем начнет вторжение на каком-нибудь участке натовской территории, где она сможет уверенно победить и установить локальное господство. Это может быть Прибалтика или Крайний Север, например, Шпицберген".

"Быстро добившись ограниченных целей, овладев ограниченной территорией, Россия накроется своим ядерным зонтиком и будет провоцировать НАТО на активные действия. Да, ставки будут невероятно высоки, но и выигрыш у Путина будет очень, очень большой".

Если НАТО не сможет прийти на помощь стране-союзнице и отразить вторжение, "это фактически будет означать конец альянса, — сказал Сандерс. — Так что это двойная опасность с глобальными последствиями".

Председатель Си назвал 2027 год той датой, когда его военные смогут вторгнуться на Тайвань. Министр обороны США Пит Хегсет заявил на этой неделе, что это может произойти раньше, назвав угрозу, которую Китай представляет для Тайваня, "неизбежной".

59-летний Сандерс присоединился к звучащим в адрес Британии призывам в срочном порядке ускорить процесс перевооружения. Более многочисленную армию он назвал "дополнительной страховкой" от множественного кризиса, который могут создать Россия и Китай, добавив: "Положительный момент в сдерживании заключается в том, что если оно работает, вам никогда не придется воевать".

Похвалив независимых авторов Стратегического оборонного обзора за масштабы их амбиций, Сандерс заявил, что недостатком документа является "временной период релевантности". Он добавил: "Меня серьезно беспокоит то, что это не план. Его явно пропустили через уайтхолловский обезличиватель".

"Нет почти никаких жестких сроков, никаких точных дат, никаких списков боевых возможностей, хотя это как раз то, что помогает реализовывать амбиции. Так что будет еще больше задержек, поскольку министерство обороны проработает все это на следующем этапе, а потом схлестнется с казначейством. Таящаяся за этим неопределенность означает, что исполнение будет бесконечно откладываться".

Этот имеющий немало наград генерал призвал правительство в первоочередном порядке выделять средства на оборону, отделяя их от крупных проектов, которые сейчас обеспечивают быстрый рост эффективности вооружений. Среди них расширение промышленной базы Британии, позволяющее начать массовое производство такой боевой техники как ракеты и беспилотники.

Сандерс сказал: "Мы должны увеличить расходы. Мы можем сделать армию, которая у нас сейчас есть, намного более смертоносной, и тогда ее относительная численность будет иметь гораздо меньшее значение, чем наша способность наносить потери намного более крупным силам в оборонительном сражении. Мы можем сделать это сейчас, и Украина показывает нам, как это сделать".