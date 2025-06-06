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ТАСС

Космонавт Платонов начал экзаменационную тренировку к полету на Crew Dragon

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Олег Платонов
Олег Платонов.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ ТАСС

Помимо запланированных в циклограмме стандартных работ, космонавту предстоит справляться с нештатными и аварийными ситуациями, которые введет бригада инструкторов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российский космонавт Олег Платонов приступил к экзаменационной комплексной тренировке на тренажерах российского сегмента МКС в рамках предстоящего полета на американском корабле Crew Dragon. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос).

"У космонавта Олега Платонова началась экзаменационная комплексная тренировка на тренажерах российского сегмента МКС", - сказали в ЦПК.

Как отметил Платонов, все космонавты, независимо от того, на каком корабле они полетят на МКС, проходят подготовку на тренажерах обоих кораблей. Разница лишь в том, что в случае с миссией Crew Dragon космонавт сдает экзамен по комплексной подготовке один, а не в составе экипажа. "Мне проще работать [одному], потому что я здесь на экзамене только за себя отвечаю, и я сам себе командир, решаю, какие действия выполнять, но все в соответствии с бортовой инструкцией", - рассказал Платонов.

Как отметили в ЦПК, тренировка на российском сегменте МКС будет продолжаться до конца рабочего дня. Помимо запланированных в циклограмме стандартных работ, космонавту предстоит справляться с нештатными и аварийными ситуациями, которые введет бригада инструкторов.

С сентября 2024 года космонавт Роскосмоса проходит подготовку вместе с экипажем миссии SpaceX Crew-11 - астронавтами NASA Зеной Кардман, Майклом Финком и астронавтом JAXA Кимия Юи. 

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