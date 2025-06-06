Турецкий палубный "Байрактар" научился взлетать и садиться с помощью ИИ

Новый палубный БПЛА TB-3 "Байрактар", разработанный и произведенный в Турции, преодолел еще один важный рубеж, совершив более 100 вылетов с борта универсального десантного корабля "Анадолу", а также успешно пройдя испытания с использованием искусственного интеллекта.

Как сообщает Daily Sabah со ссылкой на заявление разработавшей дрон компании Baykar, аппарат, размещенный на борту УДК "Анадолу", подтвердил способность взлетать и приземляться в полностью автономном режиме.

Взлет TB3 "Байрактар" с УДК "Анадолу" Baykar

По информации разработчика, в ходе серии испытательных запусков, проведенных с 28 мая по 2 июня, проверялись системы машинного зрения и искусственного интеллекта. "Были успешно протестированы такие важные возможности, как визуальное отслеживание объектов, обнаружение авианосца и взлетно-посадочной полосы, а также оценка угла посадки", – рассказали представители Baykar.

В рамках этого последнего цикла испытаний TB-3 преодолел порог в 100 вылетов. В общей сложности турецкий палубный БПЛА находился в воздухе 1167 часов после взлетов непосредственно с корабля.

Что же касается общего количества вылетов, то TB-3 поднимался в воздух уже 709 раз.

Напомним, что дрон TB-3 впервые стартовал с палубы УДК "Анадолу" в ноябре 2024 года. В конце марта этого года БПЛА развил успех, выполнив во время испытательного полета точные запуски по морским целям сверхзвуковой ракетой UAV-122 производства турецкой компании Roketsan.

TB-3 создан на основе уже получившей популярность модели TB-2, но обладает дополнительными возможностями для посадки на морские платформы, а также складывающимися крыльями для компактного размещения на борту.

Палубная модификация "Байрактара" имеет длину корпуса 8,35 метра, размах крыльев – 14 метров. Максимальная взлетная масса – 1450 кг, полезная нагрузка – 280 кг. Крейсерская скорость достигает 125–160 узлов (232–296 км/ч). Продолжительность полета превышает 24 часа.