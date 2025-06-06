Немецкий и норвежский оборонные гиганты решили расширить сотрудничество

Крупнейший немецкий судостроительный концерн Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) и норвежская военно-промышленная компания Kongsberg Defence & Aerospace заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на дальнейшее тесное промышленное взаимодействие для поддержки оборонных проектов Норвегии, Германии и других стран-союзников.

Как уточняет Naval Today, сотрудничество коснется программы производства и обслуживания новых фрегатов обеих стран, а также поставок противокорабельных ракет.

Thyssenkrupp Marine Systems

По словам партнеров, сделка в первую очередь направлена на укрепление доверительных отношений между двумя компаниями и дальнейшее развитие технологического сотрудничества в будущем.

"Мы работаем вместе с Kongsberg уже много лет, что отражает прочные отношения между Германией и Норвегией, – отметил генеральный директор Thyssenkrupp Marine Systems Оливер Буркхард. – Это соглашение расширит наш потенциал по предоставлению передовых оборонных решений норвежским и немецким вооруженным силам как сегодня, так и завтра".

Как указывает Naval Today, также TKMS подписала меморандум о взаимопонимании с Saab Australia для изучения возможностей сотрудничества по развитию программы фрегатов класса MEKO A-200. В частности, в состав оборудования корабля немецкой разработки могут интегрировать разработанную Saab боевую информационно-управляющую систему AusCMS, которую уже эксплуатируют надводные силы Королевского военно-морского флота Австралии.

Что касается последней активности Kongsberg на международном рынке, то Naval Today отмечает, что норвежская компания подписала соглашение с литовской Western Shipyard Group о сотрудничестве в рамках реализации программы обновления флота ВМС Литвы.