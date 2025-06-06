США перебрасывают ключевые технологии противодействия беспилотникам с Украины в собственные войска (The Wall Street Journal, США)

WSJ: технологии противодействия БПЛА США забирают с Украины в собственные войска

Готовность администрации Трампа оказывать Киеву военную помощь слабеет: США начали перенаправлять с Украины в американские войска ключевые технологии противодействия беспилотникам, пишет WSJ. Это решение вполне обосновано, но в конгрессе не все с ним согласны.

Майкл Гордон (Michael Gordon)

Вашингтон — Администрация Трампа перенаправляет ключевую технологию противодействия беспилотникам, изначально предназначенную для Украины, обратно в американские войска. Эта мера отражает ослабление приверженности Пентагона обороне Киева.

На прошлой неделе Пентагон без огласки уведомил Конгресс о том, что специальные взрыватели для ракет, которые Украина использует для перехвата российских беспилотников, передаются подразделениям ВВС США на Ближнем Востоке.

Ранее в среду президент Трамп заявил, что президент России Владимир Путин сообщил ему в телефонном разговоре, что Москва жестко ответит на недавние украинские атаки. Это, в свою очередь, еще больше ослабит перспективы прекращения конфликта, длящегося с начала 2022 года.

В среду министр обороны Пит Хегсет пропустил встречу в штаб-квартире НАТО с европейскими министрами обороны по координации военной помощи Украине.

Хегсет предупредил, что в будущем европейским союзникам предстоит обеспечить подавляющую долю военной помощи Киеву, и назвал западную часть Тихого океана “приоритетным театром военных действий” для Пентагона.

Во внутренней служебной записке в прошлом месяце министр обороны пошел еще дальше. В ней он уполномочил Объединенный отдел оперативного снабжения — управление Пентагона, удовлетворяющее потребностей командиров в оружии, — передать взрыватели, изначально закупленные для Украины, ВВС США.

В ранее неопубликованном сообщении Пентагон поставил сенатский комитет по вооруженным силам в известность о том, что потребность американских военных во взрывателях — это “насущная проблема”, выявленная министром обороны. На запросы о комментарии Пентагон не откликнулся.

Решение перенаправить ключевые комплектующие подчеркивает дефицит важнейших военных товаров на этапе, когда Украина готовится к новым атакам российских беспилотников и ракет, а подразделения ВВС США на Ближнем Востоке — к возможному конфликту с Ираном или возобновлению боевых действий с боевиками-хуситами в Йемене.

Сторонники этого шага подчеркивают, что Пентагон уполномочен на такие меры принятым в прошлом году законопроектом о чрезвычайных военных расходах. Однако этот шаг встревожил сторонников Украины в Конгрессе: они считают, что Пентагон не дал подобающих объяснений — ни как этот шаг скажется на украинской обороне, ни насколько безотлагательны потребности ВВС США.

“Этот ключевой ресурс крайне необходим многоуровневой противовоздушной обороне Украины от российских атак, — заявила бывший высокопоставленный чиновник министерства обороны в администрации Байдена Селеста Уолландер. — Но назрела и насущная необходимость в защите личного состава и баз США на Ближнем Востоке от атак хуситов и, потенциально, иранских беспилотников”.

Администрация Байдена организовала отправку взрывателей вместе с рядом других систем вооружения в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, по которой на закупку оружия и комплектующих у американских оборонных компаний были выделены миллиарды казенных долларов.

Хотя средства на программу были израсходованы, поставки на Украину запланированы на этот год и на следующий, если администрация Трампа не решит перенаправить еще больше систем на пополнение собственных запасов.

Администрация Трампа “унаследовала” от своей предшественницы полномочия по отправке на Украину оружия непосредственно из арсеналов Пентагона на сумму до 3,85 миллиардов долларов, но пока ими не воспользовалась. Дополнительного финансирования для Инициативы содействия безопасности Украины она не запрашивала.

Взрыватели предназначены для усовершенствованной системы высокоточного оружия APKWS. США поставляют эти технологии Украине уже несколько лет, и украинцы используют их в ракетной системе класса “земля – воздух” для защиты от российских беспилотников. Пентагон неоднократно хвастался ее эффективностью. Неконтактный взрыватель для подрыва снаряда при приближении к беспилотнику считается ее важнейшим компонентом.

ВВС США приспособили ракеты для запуска с истребителей F-16 и F-15E против беспилотников. Система дешевле ракет класса “воздух – воздух” Sidewinder (“Гремучая змея”) и AMRAAM. Центральное командование США недавно опубликовало фотографию F-15E, оснащенного ракетными блоками.

Комитет Сената по вооруженным силам изучает перспективы наращивания производства комплектующих для противодействия беспилотникам — том числе в рамках обсуждаемого проекта бюджета, сообщил один из сотрудников Конгресса. Он похвалил Пентагон за оперативное уведомление законодателей о решении перенаправить взрыватели, чтобы Конгресс учел это при обсуждении бюджета.

Однако помощник одного конгрессмена-демократа все же настроен критически. “Отказать Украине в насущно необходимом оружии в решающий момент конфликта — попросту немыслимо, — заявил он. — А по отсутствию подобающих объяснений можно заподозрить, что этот шаг носит карательный характер”.