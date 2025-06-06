Индонезия проводит оценку китайского предложения по поставке 42 истребителей J-10 из наличия ВВС НОАК

ЦАМТО, 5 июня. Замминистра обороны Индонезии Донни Эрмаван, комментируя информацию местных СМИ о закупке китайских истребителей J-10, заявил 4 июня, что это "все еще слухи".

Как сообщил Д.Эрмаван изданию SindoNews, проект все еще находится "в стадии торгов" и ни одна переговорная команда в Китай не отправлялась. А слух появился после того, как начальник штаба Вооруженных сил посетил Китай для участия в авиасалоне, где ему и была предложена поставка китайских самолетов.

Тем не менее, чиновник подтвердил, что в настоящее время оценка китайского предложения все же проводится.

Д.Эрмаван упомянул, что Индонезия является нейтральной страной, которая не имеет ограничений на сотрудничество с какой-либо страной в отношении закупок оборонной продукции. "Если мы придем к выводу, что этот самолет хорош, и он соответствует нашим критериям, не говоря уже о низкой стоимости, то да, почему бы и нет", – резюмировал он.

Со стороны ЦАМТО напомним, что неделю назад, накануне визита президента Франции Эммануэля Макрона в Индонезию, в ходе которого планировалось подписание письма о намерениях на поставку до 12 дополнительных истребителей "Рафаль", в индонезийских СМИ стала распространяться информация о планах МО Индонезии по закупке 42 истребителей из наличия ВВС НОАК по привлекательной стоимости и с вооружением, показавшим себя с лучшей стороны в ходе недавнего индо-пакистанского конфликта, а также возобновления переговоров с Россией по поводу приобретения истребителей Су-35 по контракту, подписанному с АО "Рособоронэкспорт" еще 14 февраля 2018 года, однако так и не вступившем в силу (11 ед. плюс 5 в качестве опциона).

Как отмечается, данный шаг представляет собой резкий разворот с учетом недавнего повышенного внимания Индонезии к приобретению западной военной техники (прим.ЦАМТО: меморандум о взаимопонимании по вопросу закупки 24 истребителей F-15EX американской Boeing был подписан еще в августе 2023 года, однако также не привел к оформлению окончательной сделки). Власти Индонезии также не отказываются от реализации совместного проекта по производству истребителя следующего поколения KF-21 с Республикой Корея.