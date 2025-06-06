Представители стран ОДКБ уточнили в Белоруссии детали совместных военных учений, которые увязаны с манёврами "Запад-2025"

Москва. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Уточнены замыслы нескольких учений, которые пройдут под эгидой ОДКБ, увязанные с целями и задачами совместных стратегических манёвров вооружённых сил России и Белоруссии "Запад-2025", сообщил в четверг объединённый штаб Организации договора о коллективной безопасности.

"В ходе штабных переговоров уточнены и согласованы замыслы учений, увязанные с целями совместного стратегического учения вооружённых сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025", вопросы организации руководства, составы обучаемых органов управления и подразделений национальных контингентов, порядок розыгрыша практических действий, а также вопросы организации всестороннего обеспечения", - говорится в сообщении штаба.

По его данным, проведена рекогносцировка районов проведения запланированных на сентябрь учений на полигонах "Лосвидо" и "Лепельский".

По информации штаба, 3-5 июня в Белоруссии состоялись вторые штабные переговоры по организации и проведению совместного учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2025", специальных учений с силами и средствами разведки "Поиск-2025" и материально-технического обеспечения "Эшелон-2025", проводимых в рамках совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2025".

В штабных переговорах приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, секретариата ОДКБ.

28 мая министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о решении по снижению параметров учений "Запад-2025" и переносе его основных манёвров вглубь территории Белоруссии от западных границ, что свидетельствует о готовности к диалогу и снижению напряженности в регионе.