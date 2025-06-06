"Калашников" модернизировал пистолет-пулемет ППК-20

В частности, изменения расширяют линейку патронов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Конструкторско-технологический центр (КТЦ) концерна "Калашников" усовершенствовал пистолет-пулемет Калашникова ППК-20. Изменения, в том числе, позволят расширить линейку патронов, об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Специалисты конструкторско-технологического центра (КТЦ) АО "Концерн "Калашников" усовершенствовали конструкции затвора и возвратного механизма 9-мм пистолета-пулемета Калашникова ППК-20. Главная цель - улучшить его тактико-технические и эргономические характеристики, повысить технологичность. В частности, изменения расширяют линейку патронов, используемых ППК-20", - сообщили там.

В концерне отметили, что работы, связанные с повышением качества оружия, сотрудники КТЦ проводят поэтапно с одновременным выполнением государственных контрактов на отгрузку данного изделия отечественным заказчикам.

"Зарубежные партнеры также заинтересованы в приобретении этого оружия, поскольку пистолет-пулемет соответствует всем современным требованиям, предъявляемым к оружию данного класса. В связи с чем ППК-20 имеет большие экспортные перспективы", - добавили в пресс-службе.

ППК-20 создан на базе хорошо зарекомендовавшего себя пистолета-пулемета "Витязь-СН". Может вести стрельбу в автоматическом и одиночном режимах с использованием быстросъемного прибора малошумной и беспламенной стрельбы. Пистолет-пулемет оснащен телескопическим складывающимся на правую сторону ствольной коробки прикладом из ударопрочного полимера.