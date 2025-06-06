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В России создали защищенную от РЭБ бесспутниковую навигацию для дронов

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Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС.

«Ростех» создал защищенное от РЭБ навигационное оборудование для дронов

Холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» создал новое оборудование для бесспутниковых систем навигации самолетов, вертолетов и дронов, которое защищено от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что аппаратуру можно применять в регионах с ненадежной спутниковой связью и в условиях подавления сигнала. Изделие прошло летные испытание и готово к серийному производству.

«Изделие представляет собой усовершенствованную модификацию малогабаритного доплеровского измерителя скорости и угла сноса (ДИСС). Оно имеет повышенную прочность, точность показаний увеличена за счет методов цифровой обработки, потребление электроэнергии сокращено в четыре раза, размеры изделия уменьшены в несколько раз, а вес — в десять раз», — говорится в сообщении.

ДИСС может работать в качестве автономной резервной системы измерения скорости и угла сноса для навигационных комплексов. В «Ростехе» подчеркнули, что новое изделие по основным характеристикам превосходит российские и зарубежные аналоги. Устройство можно использовать в районах, где связь со спутником периодически обрывается.

В апреле стало известно, что холдинг «Росэл» начал испытания системы «свой — чужой» для беспилотников. Изделие испытывают на аппарате «Геодезия-401».

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Россия
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Ростех
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БПЛА
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