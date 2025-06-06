Песков: Киев занимается терроризмом на государственном уровне

Атаки киевского режима против российских гражданских железнодорожных составов свидетельствуют о его террористической сущности, заявил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Атаки киевского режима против российских гражданских железнодорожных составов свидетельствуют о его террористической сущности. То, чем занимается Киев, - это терроризм на государственном уровне, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент охарактеризовал киевский режим именно как террористический режим. Потому что именно руководством режима было осознанно дано указание, дана команда, приказ взорвать пассажирский поезд", - напомнил представитель Кремля.

"Это не что иное как терроризм на государственном уровне", - заключил Песков.

В ночь на 1 июня киевский режим устроил теракты на железнодорожных перегонах в Брянской и Курской области. В обоих случаях были подорваны путепроводы, из-за чего составы сошли с рельсов. В Брянской области из-за происшествия с пассажирским поездом погибли 7 человек, за помощью обратились 120 пострадавших. В Курской области пострадали машинист и два его помощника.