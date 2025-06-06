Американское командование: за работой пограничников стали следить разведывательные дроны

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Американское командование сообщает о том, что за работой пограничников США стали следить разведывательные дроны. Утверждается, что их используют члены мексиканских картелей, чтобы определять «наиболее уязвимые» участки границы – где охранения меньше или оно полностью отсутствует. Эти «дыры» в границе, как сообщается, используются для переправки «зелья» и нелегалов.

Для противодействия дронам отрядили несколько групп из состава 10-й горной дивизии армии США. Из сообщения:

Они используют те же типы радиолокационных и подавляющих систем, которые были направлены на Украину для отслеживания и уничтожения российских БПЛА.

Представитель Таможенной и пограничной службы США:

Мы стали свидетелями того, как дроны подлетают со стороны Мексики и ведут слежку за нашими пограничниками, их перемещениями. Это новая для нас угроза. Мы координируем действия с Минобороны.

Отмечается, что подключена и американская разведка с целью выявления группировок на территории Мексики, которые запускают дроны к американской границе.

На данный момент, по официальной информации, Пентагон направил в качестве сил поддержки на южную границу Штатов 8,5 тысяч военнослужащих. Среди них – и взвод из состава упомянутой 10-й дивизии, который обслуживает 4 радара на приграничной полосе протяжённостью более чем 2,5 тыс. км.

США хотят нарастить силы подавления дронов, так как только в марте было зафиксировано использование более чем 1 тысячи БПЛА с мексиканской территории. Нередко дроны используются и как средства перевалки запрещённых грузов через границу.