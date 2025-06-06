ВВС Аргентины намерены приобрести транспортный самолет ERJ-140 или ERJ-145

ЦАМТО, 5 июня. Командование ВВС Аргентины через Дирекцию по снабжению и техническому обслуживанию (DAM) объявило международный тендер на поставку самолета Embraer ERJ-140 или ERJ-145.

Проект осуществляется в рамках политики переоснащения и расширения парка средних транспортных самолетов ВВС Аргентины.

Согласно условиям тендера, новый самолет должен быть оснащен двигателями AE3007 с минимальным ресурсом 3000 часов до капитального ремонта. Самолет должен обеспечивать перевозку 43 человек в случае модели ERJ-140 или 49 человек в конфигурации ERJ-145. Передача самолета будет осуществляться "под ключ" с уже нанесенной окраской и маркировкой ВВС Аргентины.

Заинтересованные претенденты должны подать заявки на участие в конкурсе к 13 июня 2025 года. Победившая компания должна обеспечить поставку самолета в течение 90 дней с момента вступления контракта в силу.

Новый самолет присоединится к двум ERJ-140LR, которые в настоящее время состоят на вооружении ВВС Аргентины (T-95 Vuelo del Pampero и T-96 Paloma Gaucha). Они были приобретены в 2024 году у компании Regional One Inc. за 6,856 млн. долл. Постава нового самолета позволит ВВС Аргентины продолжить поэтапную замену самолетов Fokker F-28 и унифицировать флот на основе средних транспортных самолетов компании Embraer.

Основными задачами данных самолетов является перевозка войск, логистическая поддержка и вспомогательные миссии, связанные с задачами национальной обороны. Однотипные платформы позволят оптимизировать логистику и снизить расходы в рамках процесса модернизации транспортной авиации ВВС Аргентины при ограниченном бюджете.