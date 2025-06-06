Сообщается, что США отказали европейским силам на Украине в воздушном прикрытии (Bloomberg, США)

Bloomberg: США отказали европейским силам на Украине в воздушном прикрытии

Европейские союзники хотели заручиться американскими гарантиями сдерживания России, сообщает Bloomberg. Однако США их не предоставят, поэтому они поумерили ожидания и сосредоточились на некотором сочетании украинских сил, европейских войск и патрулей в Черном море.

Эллен Миллиган (Ellen Milligan), Альберто Нарделли (Alberto Nardelli), Наталья Дроздяк

США отказываются предоставить средства ПВО для поддержки “сил безопасности”, которые Великобритания и Франция планируют разместить на Украине по окончании конфликта, сообщили осведомленные источники.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер убежден, что поддержка США необходима для сдерживания России и послужит гарантией прочного соглашения о прекращении огня. Однако в ходе обсуждений с американскими коллегами европейские союзники все же пришли к выводу, что искомых гарантий для европейской “коалиции желающих” президент Дональд Трамп все же не предоставит, сообщили источники на условиях анонимности.

Правительство Великобритании от комментариев отказалось. Белый дом на запрос о комментарии не откликнулся.

Нежелание США предоставлять европейским партнерам запрошенную поддержку, подчеркивает, насколько западные союзники расходятся во мнениях о том, как бороться с российской агрессией на Украине. Европейские чиновники считают, что гарантии США необходимы наряду с мощными украинскими силами, союзнической подготовкой и силами безопасности, чтобы сдержать Россию.

“Нужна поддержка США, — заявил Стармер в феврале. — Гарантии безопасности США — единственный способ эффективно удержать Россию от повторного нападения на Украину”. Великобритания и Франция убеждали Трампа предложить авиацию, а также пограничное наблюдение и разведку, сообщало ранее агентство Блумберг.

Несмотря на пониженные ожидания относительно вклада США в судьбу Украины по окончании конфликта, Великобритания и Франция по-прежнему надеются, что Вашингтон продолжит предоставлять разведданные, а также осуществлять наблюдение за ее границей с Россией, заявили источники. Некоторые европейские чиновники также надеются, что Трамп вмешается, если британские и французские войска на Украине попадут под российский удар, но не рассчитывают на такую гарантию в письменном виде, сказал один из источников.

Более того, европейские правительства скорректировали свою оценку шагов, необходимых для сдерживания России. Теперь они считают, что сочетания украинских сил, союзнической подготовки, европейских войск, самолетов на восточном фланге НАТО и патрулей в Черном море будет достаточно, сообщил один из источников.

“Мы ценим работу, которую проделали союзники, особенно Франция и Великобритания вместе с Германией и другими, для создания коалиции желающих, — заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер журналистам в Брюсселе в среду. — Мы рассчитываем, что наши европейские союзники продолжат занимать лидирующую позицию в предоставлении военных ресурсов и политического капитала для того, чтобы сделать эти гарантии безопасности реальностью”.

Однако ввод союзного контингента, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства, береговой линии и суши Украины, размещение европейских войск в ключевых портах и на инфраструктурных объектах вдали от границы, а также непрерывные поставки военной техники — все это потребует мирного урегулирования, а европейские чиновники считают, что оно все менее вероятно.

Великобритания и Франция завершили разработку плана, где эти силы будут базироваться и как они будут действовать, но отложили его до возобновления переговоров о прекращении огня, сообщили источники.

Очевидная готовность президента России Владимира Путина продолжать наступление на Украине вкупе с требованием Трампа, чтобы Европа взяла на себя ответственность за свою собственную безопасность, подтолкнули союзников к тому, чтобы увеличить расходы на оборону и начать планировать дальнейшее сдерживание России, чтобы не допустить повторного нападения на Украину после достижения мира.

Из 30 участников коалиции, в которую также вошли неевропейские державы, такие как Канада, Австралия, Япония и Новая Зеландия, пятнадцать предложили свои силы, включая самолеты, военные корабли и другую технику, сообщило агентство Bloomberg в апреле. Однако, число стран, давших твердые обязательства отправить войска, не превышает и десятка.

Трамп собирается встретиться с союзниками на саммитах “Семерки” в Канаде и НАТО в конце месяца. НАТО планирует попросить Европу и Канаду увеличить свои запасы вооружений и техники примерно на 30% в течение следующих нескольких лет, что потребует огромных финансовых вливаний из большинства столиц. Новая цель на перспективу — довести расходы на оборону и политику безопасности до 5% — призвана удовлетворить требование Трампа о том, чтобы Европа взвалила основную часть собственного бремени на себя.

Статья написана при содействии Ани Нуссбаум, Алекса Уикхэма и Андреа Палашано