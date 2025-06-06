ВВС Таиланда сделали выбор в пользу закупки истребителей JAS-39E/F "Грипен"

ЦАМТО, 5 июня. Шведская компания Saab 4 июня объявила, что командование ВВС Таиланда подтвердило выбор самолета "Грипен E/F" в качестве многоцелевого истребителя нового поколения.

На данный момент Saab не подписала контракт и не получила официальный заказ. Количество закупаемых истребителей, их стоимость и сроки поставки также не раскрываются. В ближайшее время представители компании и Агентства материального обеспечения Вооруженных сил Швеции (FMV) намерены предпринять следующие шаги, в соответствии с процедурами закупки, принятыми в Таиланде.

Помимо поставки истребителей "Грипен E/F" и сопутствующего оборудования, предложение Saab включает компенсационный пакет, который должен способствовать усилению национальной безопасности и стратегической независимости Таиланда, а также созданию новых рабочих мест в ряде секторов тайской промышленности.

Как сообщал ЦАМТО, в течение последних лет командование ВВС Таиланда реализует проект закупки новых боевых самолетов, которые должны заменить 12 состоящих на вооружении устаревших F-16.

В качестве основных претендентов на последнем этапе рассматривались американский F-16 Блок.70/72 и шведский JAS-39E/F "Грипен".

На вооружении ВВС Таиланда с 1988 года состоят 49 истребителей F-16 Блок.15, включая 35 одноместных F-16A и 14 двухместных F-16B. В 2011 году были поставлены первые шесть истребителей JAS-39C/D "Грипен". Вторая партия из шести самолетов JAS-39C/D "Грипен" была получена в 2013 году. Один из истребителей "Грипен" потерпел катастрофу в 2017 году.

В марте 2024 года в новой "Белой книге" ВВС Таиланда были изложены требования к новым самолетам и заявлено о намерении приобрести 12-14 новых самолетов в период с 2025 по 2034 гг.