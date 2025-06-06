Войти
ЦАМТО

ВВС Таиланда сделали выбор в пользу закупки истребителей JAS-39E/F "Грипен"

361
0
0
AS-39E Gripen
Первый опытный образец истребителя Saab JAS-39E Gripen (Gripen E, бортовой номер 39-08) в первом полете. 15.06.2017.
Источник изображения: Saab AB

ЦАМТО, 5 июня. Шведская компания Saab 4 июня объявила, что командование ВВС Таиланда подтвердило выбор самолета "Грипен E/F" в качестве многоцелевого истребителя нового поколения.

На данный момент Saab не подписала контракт и не получила официальный заказ. Количество закупаемых истребителей, их стоимость и сроки поставки также не раскрываются. В ближайшее время представители компании и Агентства материального обеспечения Вооруженных сил Швеции (FMV) намерены предпринять следующие шаги, в соответствии с процедурами закупки, принятыми в Таиланде.

Помимо поставки истребителей "Грипен E/F" и сопутствующего оборудования, предложение Saab включает компенсационный пакет, который должен способствовать усилению национальной безопасности и стратегической независимости Таиланда, а также созданию новых рабочих мест в ряде секторов тайской промышленности.

Как сообщал ЦАМТО, в течение последних лет командование ВВС Таиланда реализует проект закупки новых боевых самолетов, которые должны заменить 12 состоящих на вооружении устаревших F-16.

В качестве основных претендентов на последнем этапе рассматривались американский F-16 Блок.70/72 и шведский JAS-39E/F "Грипен".

На вооружении ВВС Таиланда с 1988 года состоят 49 истребителей F-16 Блок.15, включая 35 одноместных F-16A и 14 двухместных F-16B. В 2011 году были поставлены первые шесть истребителей JAS-39C/D "Грипен". Вторая партия из шести самолетов JAS-39C/D "Грипен" была получена в 2013 году. Один из истребителей "Грипен" потерпел катастрофу в 2017 году.

В марте 2024 года в новой "Белой книге" ВВС Таиланда были изложены требования к новым самолетам и заявлено о намерении приобрести 12-14 новых самолетов в период с 2025 по 2034 гг.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Таиланд
Швеция
Продукция
F-16
Gripen NG
Проекты
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.06 18:19
  • 9267
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.06 16:31
  • 1
Правительство Черногории одобрило производство БЛА при поддержке США и передачу их Украине
  • 06.06 16:30
  • 2
Рябков: РФ восстановит самолеты, поврежденные в ходе атаки Украины 1 июня
  • 06.06 16:25
  • 4
Ответ на "Каким будет будущее стратегической авиации России"
  • 06.06 14:45
  • 7
Заявившему о невозможности укрыть военные самолеты в ангарах эксперту напомнили о Китае
  • 06.06 12:44
  • 1489
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.06 11:20
  • 6
Каким будет будущее стратегической авиации России
  • 06.06 08:42
  • 4
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 06.06 06:57
  • 0
О мерах после атаки на мосты и аэродромы стратегической авиации.
  • 06.06 06:08
  • 174
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 05.06 21:41
  • 0
Ответ на "В России рассказали о рекордном ресурсе пушек «Терминатора»"
  • 05.06 20:10
  • 1
В России рассказали о рекордном ресурсе пушек «Терминатора»
  • 05.06 18:41
  • 10
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 05.06 18:30
  • 0
Ответ на "В США оценили создающую проблемы для НАТО ракету России"
  • 05.06 17:46
  • 1
Самолёт ТВРС-44 получил название «Ладога»