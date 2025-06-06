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Военное обозрение

Лидер Северной Кореи: КНДР безоговорочно поддерживает Россию в конфликте с Украиной, поддерживаемой НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

Вчера северокорейский лидер Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу, на которой стороны высоко оценили двухсторонние отношения.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын заявил о безусловной поддержке России в международных делах, включая Украину, поддерживаемую НАТО.

Товарищ Ким Чен Ын заверил, что правительство КНДР и впредь будет безусловно поддерживать позицию и внешнюю политику России во всех острых международных политических вопросах, в частности, в украинском вопросе

- пишет ЦТАК.

Секретарь российского Совбеза поблагодарил от лица руководства страны северокорейских бойцов за самоотверженную помощь в освобождении Курской области от подразделений ВСУ.

Ким Чен Ын, в свою очередь, высказал пожелание, чтобы Россия и впредь достигала победы «в справедливом священном деле защиты суверенитета государства».

Стороны договорились продолжать дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического партнерства между КНДР и РФ в рамках Договора о стратегическом сотрудничестве, который был заключен в Пхеньяне во время визита Путина 19 июня 2024 года.

Напомним, что ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа прошлого года. По некоторым данным, северокорейские военнослужащие прибыли туда осенью 2024 для участия в боях с ВСУ.

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Ким Чен Ын
Путин Владимир
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