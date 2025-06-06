Парламент Казахстана принял закон о теробороне

Астана. 5 июня. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Сенат парламента на пленарном заседании в четверг одобрил принятые мажилисом законы "О территориальной обороне Республики Казахстан" и сопутствующие поправки в некоторые законодательные акты.

"Законы направлены на формирование эффективной системы территориальной обороны, повышение мобилизационной готовности, обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях", - сказал на заседании сенатом Галиаскар Сарыбаев.

Основным законом территориальная оборона выделяется в отдельную сферу, определяются состав сил и средств для выполнения задач территориальной обороны, функции и полномочия государственных органов, закрепляются права и обязанности юридических и физических лиц в сфере территориальной обороны.

Министерство обороны наделяется компетенцией по осуществлению государственного контроля в данной сфере. Вводятся новые для системы обороны понятия "доброволец" и "формирование самообороны".

Наряду с этим предусматривается возможность граждан Казахстана вступать добровольцами в формирования самообороны в военное время.

Под добровольцами же понимаются граждане, на добровольной основе зачисленные в формирования самообороны. В их число входят лица, подлежащие и не подлежащие мобилизации, которые не призваны в ряды Вооруженных сил на момент создания формирования самообороны.

Они будут привлекаться к выполнению задач по охране и обороне населенных пунктов, объектов территориальной обороны, строительству оборонительных сооружений, проведению эвакуационных мероприятий и других. Отдельные формирования самообороны из добровольцев могут быть включены в состав Вооруженных сил для выполнения боевых задач.

Сенат также рассмотрел в двух чтениях и одобрил сопутствующий закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам территориальной обороны".

Данным документом вносятся изменения и дополнения в два Кодекса и 14 законов для приведения в соответствие с положениями проекта основного закона и устранения правовых пробелов и коллизий.