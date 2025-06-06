Участники контактной группы в формате "Рамштайн" взяли на себя новые обязательства по военной помощи Киеву

ЦАМТО, 5 июня. Страны-участницы Контактной группы по военным поставкам на Украину взяли на себя новые обязательства по оказанию Киеву военной помощи, сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили.

"Наши союзники взяли на себя важные обязательства на миллиарды евро по оказанию помощи Украине", – сказал он 4 июня на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи Контактной группы по военным поставкам на Украину в формате "Рамштайн".

Как стало известно, Великобритания выделит 350 млн. фунтов стерлингов для поставки Украине 100 тыс. беспилотников в 2025 году. Германия, в свою очередь, подтвердила ранее анонсированный пакет помощи на 5 млрд. евро, включающий финансирование производства дальнобойного вооружения на украинских предприятиях, а также передачу систем ПВО, боеприпасов и оружия.

Нидерланды направят 400 млн. евро на противоминный корабль, катера и морские дроны. Бельгия обязалась ежегодно выделять 1 млрд. евро до 2029 года, включая поставку противоминного корабля. Норвегия предоставит 700 млн. долл. на беспилотники и дополнительно 50 млн. долл. в фонд NSATU Trust Fund.

Канада инвестирует 45 млн. долл. в дроны, средства радиоэлектронной борьбы, IT-технологии, а также бронированные машины Coyote и Bison. Швеция направит 440 млн. евро на международные закупки артиллерийских снарядов, дронов и других видов вооружения для Украины.

Заседание прошло под председательством Великобритании и Германии.

Примечательно, что глава Минобороны США впервые пропустил встречу в "Рамштайне" по Украине и даже не принял участие по видеосвязи.