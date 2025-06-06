Умеров объявил о запуске инициативы по производству украинского оружия для ВСУ за границей

ЦАМТО, 5 июня. Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о запуске инициативы по производству украинского оружия для нужд ВСУ в других странах, передает "РИА Новости".

"Некоторые из наших ближайших партнеров – те, кто предоставляет миллиардную военную помощь – постоянно обращаются к нам с предложением строить заводы для производства современного украинского вооружения в своих странах. Партнеры готовы производить украинское оружие, украинские разработки в своих странах по официальной лицензии... И партнеры подтвердили: все произведенное на таких предприятиях пойдет на нужды ВСУ, пока идет война. Они готовы полностью профинансировать эти производства и даже предусмотреть дополнительное финансирование", – приводит слова Р.Умерова агентство РБК-Украина.

По словам министра, в рамках этой инициативы совместно будут производить дроны, ракеты, боеприпасы, средства РЭБ и другие виды вооружения.

Р.Умеров также выразил надежду, что инициатива будет поддержана в рамках европейской программы SAFE, которая предусматривает выделение 150 млрд. евро на развитие оборонной промышленности, сообщает РБК-Украина.