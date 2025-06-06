Минобороны Нидерландов: Киев получит новый пакет помощи на 400 млн. евро

ЦАМТО, 5 июня. Нидерланды предоставят Украине новый пакет помощи на 400 млн. евро на обеспечение морской безопасности, заявил 4 июня министр обороны страны Рубен Брекелманс.

"Я объявляю о новом пакете военной помощи Украине в размере 400 млн. евро для укрепления морской безопасности. Эта помощь будет включать более 100 судов, патрульных катеров, транспортных катеров, судов-перехватчиков, то есть довольно широкий спектр военно-морской техники", – заявил Р.Брекелманс журналистам перед заседанием министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

Он также отметил, что в этот пакет помощи входят более 50 морских беспилотников, а также датчики и запасные части, передает "РИА Новости".