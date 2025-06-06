Пентагон объявил тендер на технологию защиты бронетехники от дронов

ЦАМТО, 5 июня. Минобороны США ищет решения для защиты своей бронетехники от дронов после того, как они продемонстрировали свою эффективность в украинском конфликте.

Это следует из опубликованной ведомством тендерной документации, передает "РИА Новости".

"Минобороны США заинтересовано в технологиях для защиты бронетехники (например, ОБТ M1 Abrams и БМП Bradley) от угроз малых беспилотных летательных аппаратов", – говорится в тендерной документации.

В уведомлении о проведении тендера подчеркивается эффективность FPV-дронов в украинском конфликте, отмечаются их возможности самоподрыва и их способность доставлять боеприпасы и гранаты для поражения бронированных целей.

Финансирование этого проекта на начальном этапе составит около одного миллиона долларов, согласно тендерной документации.

Как напоминает агентство, в мае министр армии США Дэниел Дрисколл признал, что Вашингтон вынужден пересмотреть расходы на военную технику, в том числе из-за того, что Россия может производить миллион дронов за 12 месяцев. Министр указал, что США не могут себе позволить приобретение единицы техники за несколько миллионов долларов, которую может уничтожить "дрон за 800 долл.".