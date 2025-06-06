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РИА Новости

В России создали бесспутниковую навигацию для самолетов, вертолетов и БПЛА

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Стенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании "Росэлектроника".
Источник изображения: © Фото : Rostec

"Росэл" выпустил новое оборудование для бесспутниковых навигационных систем

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Холдинг "Росэл" (входит в "Ростех") выпустил новое оборудование для бесспутниковых систем навигации самолетов, вертолетов и беспилотников, устройство прошло летные испытания и готово к серийному производству, сообщили в госкорпорации.

"Холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех" выпустил новое оборудование для бесспутниковых систем навигации самолетов, вертолетов и беспилотников. Аппаратура применяется в регионах с ненадежной спутниковой связью, а также в условиях подавления сигнала. Устройство прошло летные испытания и готово к серийному производству", - говорится в сообщении.

Изделие имеет повышенную прочность, точность показаний увеличена за счет методов цифровой обработки. Также устройство может выступать в качестве автономной резервной системы точного измерения скорости и угла сноса для навигационных комплексов большинства летательных аппаратов.

В "Ростехе" заявляют, что по своим основным техническим характеристикам новое изделие заметно превосходит российские и зарубежные образцы. Оно может использоваться там, где связь со спутником периодически обрывается. Также его применение оправдано на фоне таких угроз, как кибератаки или глушение радиосигнала.

Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.

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Россия
Проекты
БПЛА
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