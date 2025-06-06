Российский десантник рассказал о возможностях нового FPV-дрона "Заноза"

Новый FPV-дрон "Заноза" позволяет бить по ВСУ на правом берегу Днепра

ГЕНИЧЕСК, 5 июн - РИА Новости. Десантники группировки войск "Днепр" показали РИА Новости новый российский тяжелый многоцелевой FPV-дрон "Заноза", способный как доставлять боекомплект или провиант на острова на Днепре, так и наносить мощные удары по противнику на правом берегу.

"Грузоподъемность данного изделия - 20 килограмм. Изделие называется "Заноза"… Оснащен двумя аккумуляторными батареями. Они усиленные. Они по вольтажу и амперу полностью превосходят западные аналоги… Новый абсолютно, это тяжелый FPV-дрон, нашей разработки полностью от начала до конца", - сообщил РИА Новости офицер-десантник с позывным "Мин".

Уникальность нового БПЛА заключается в его конструкции, позволяющей операторам быстро его складывать и раскладывать.

"Он мобильный. На ваших глазах, смотрите, собирается полностью, и так абсолютно все четыре луча. И спокойно транспортабельный. При этом он снабжается системами сброса под любые абсолютно нужды - как боевые, то есть мины, различные там бомбы, фугасы и так далее, так и нашей доставке материально-технического обеспечения", - сказал десантник.

Дальность FPV-дрона "Заноза" составляет около 12 километров в обе стороны. Коптер уже применяется для боевой работы группировки "Днепр" по островам и правому берегу Днепра.