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ЦАМТО

Минобороны ФРГ: ВСУ скоро получат дальнобойное оружие, произведенное на Украине при помощи Берлина

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Министр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус.
Источник изображения: AP Photo/ Stephanie Scarbrough

ЦАМТО, 5 июня. ВСУ скоро получат первое дальнобойное оружие, "произведенное на Украине" при помощи Берлина, утверждает министр обороны ФРГ Борис Писториус, его выступление транслировалось на сайте НАТО.

"Уже в этом году может быть произведено значительное количество дальнобойного вооружения. Первые системы могут быть задействованы в Вооруженных силах Украины уже через несколько недель", – сказал он 4 июня в преддверии заседания глав Минобороны стран – членов блока в Брюсселе.

Б.Писториус добавил, что будет убеждать коллег по альянсу поделиться с Украиной системами Patriot, передает "РИА Новости".

Как напоминает агентство, в конце мая Министерство обороны ФРГ заявило, что Берлин и Киев подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также сообщалось о выделении около 5 млрд. евро на помощь ВСУ и поставке систем ПВО и боекомплекта к ним. Точные данные о них и суммах контрактов не назывались.

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Страны
Германия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
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