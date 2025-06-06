Минобороны ФРГ: ВСУ скоро получат дальнобойное оружие, произведенное на Украине при помощи Берлина

ЦАМТО, 5 июня. ВСУ скоро получат первое дальнобойное оружие, "произведенное на Украине" при помощи Берлина, утверждает министр обороны ФРГ Борис Писториус, его выступление транслировалось на сайте НАТО.

"Уже в этом году может быть произведено значительное количество дальнобойного вооружения. Первые системы могут быть задействованы в Вооруженных силах Украины уже через несколько недель", – сказал он 4 июня в преддверии заседания глав Минобороны стран – членов блока в Брюсселе.

Б.Писториус добавил, что будет убеждать коллег по альянсу поделиться с Украиной системами Patriot, передает "РИА Новости".

Как напоминает агентство, в конце мая Министерство обороны ФРГ заявило, что Берлин и Киев подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также сообщалось о выделении около 5 млрд. евро на помощь ВСУ и поставке систем ПВО и боекомплекта к ним. Точные данные о них и суммах контрактов не назывались.