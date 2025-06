Правительство Черногории одобрило производство БЛА при поддержке США и передачу их Украине

ЦАМТО 5 июня. Правительство Черногории одобрило подписание письма о намерении с компанией By light professional IT services LLC (By light) при поддержке посольства США о производстве БЛА и передаче их Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил Кабинет министров Черногории.

Письмо о намерении, одобренное Кабмином Черногории, вскоре должны подписать вице-премьер Ник Джельошай и директор компании By light Роберт Джей Донахью.

В сопроводительном документе, отмечается, что правительство США в рамках инициативы 2023 года простимулирует это соглашение выделением 15 млн. долл. инвестиций по программе "Иностранное военное финансирование" (FMF).

Будущие место и объем производства дронов в Черногории не раскрываются. Подписание окончательного договора намечено на сентябрь 2025 года.

Как напоминает "РИА Новости", правительство Черногории сообщило в июле 2024 года, что с начала СВО официальная Подгорица отправила Украине девять пакетов военной помощи и продолжит поддерживать Киев.

Справка ЦАМТО

Черногория за первый года конфликта с февраля 2022 года по февраль 2023 года направила Украине помощь в виде оружия и военной техники на сумму более 10 млн. евро, сообщили черногорскому новостному ресурсу Vijesti в правительстве и Министерстве обороны Черногории.

Согласно предоставленным данным, с февраля 2022 года по февраль 2023 года правительство и Министерство обороны Черногории безвозмездно передали Украине семь пакетов гуманитарной и военной помощи, боеприпасов и вооружения. Ориентировочная стоимость поставок на тот момент составила 10,063 млн. евро.

Первый отправленный на Украину пакет помощи на сумму 83,65 тыс. евро содержал только средства защиты для военнослужащих (500 шлемов, 300 бронежилетов и 600 баллистических защитных пластин для них), а также 7000 продовольственных пайков.

Во второй пакет на сумму более полумиллиона евро из резервов Министерства обороны вошли 600 ед. 60-мм и 82-мм минометных мин, а также 10 ПЗРК "Стрела-2М".

Третий и самый крупный пакет (на сумму 8,24 млн. евро) был отправлен воздушным транспортом 25 июля 2022 года. В него вошли 216 ПЗРК "Стрела-2М", а также 759 боеприпасов калибра 57х438 мм для 57-мм зенитных установок советского производства.

В последующих пакетах помощи, отправленных, начиная с 19 августа 2022 года по согласованию с посольством Великобритании, Черногория передала ВС Украины еще 7277 ед. 57-мм боеприпасов. Черногория также отправила Украине 7992 ед. 76-мм боеприпаса для корабельных артиллерийских установок АК-726 советского производства.

Кроме того, на Украину было отправлено около 2,3 млн. винтовочных патронов калибра 7,62 мм и 7964 неуправляемых авиационных ракеты калибра 57 мм.

Черногория также передала Украине запасные части общей стоимостью 180 тыс. евро для вертолетов Ми-8.

Помимо отправки оружия, власти Черногории поддержали Украину, организовав реабилитацию раненых в лечебно-реабилитационных учреждениях страны.

МО Черногории заявило, что по согласованию с союзниками по НАТО продолжит передавать Украине гуманитарную помощь и военную технику, согласно ее возможностям, до тех пор, пока это необходимо. Ведутся переговоры с МО Украины о том, какая техника и вооружения необходимы ВСУ.