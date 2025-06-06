МНО Филиппин подписало контракт на закупку дополнительных истребителей FA-50PH

ЦАМТО, 5 июня. Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries (KAI) 4 июня заключила с МНО Филиппин контракт на поставку 12 дополнительных легких истребителей FA-50PH.

Как сообщило Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA), стоимость заказа составляет 700 млн. долл. Соглашение также включает логистическую поддержку и обучение. Самолеты должны быть поставлены заказчику до 2030 года.

Сделка была заключена через восемь лет после завершения поставки ВВС Филиппин первых 12 самолетов FA-50PH.

Предполагается, что дополнительные истребители значительно повысят возможности ВВС Филиппин по обнаружению угроз и нанесению ударов с воздуха. Самолеты будут оснащены системой дозаправки в воздухе для увеличения дальности полета, РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием, вооружением класса "воздух-земля" и "воздух-воздух".

В настоящее время FA-50PH являются основой боевого потенциала ВВС Филиппин. Они уже применялись при отражении атак исламистских группировок.

Еще одним покупателем FA-50 в регионе Юго-Восточной Азии является Малайзия, которая заказала 18 самолетов в 2023 году.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2014 года Министерство национальной обороны Филиппин в рамках межправительственного соглашения заключило с южнокорейской Korea Aerospace Industries контракт на поставку 12 легких учебно-боевых самолетов FA-50PH. Стоимость соглашения составила 18,9 млрд. песо (420 млн. долл.). Самолеты были поставлены в период с 2015 по 2017 гг.

Основными задачами поставленных самолетов являются усовершенствованная летная подготовка пилотов, патрулирование воздушного пространства страны, поддержка операций вооруженных сил. "Боевое крещение" истребителей FA-50PH ВВС Филиппин состоялось во время пятимесячной осады правительственными войсками (с мая по октябрь 2017 года) города Марави, захваченного исламскими террористами.

Один из FA-50PH 4 марта 2025 года потерпел крушение, что привело к гибели двух пилотов. До выяснения причин катастрофы полеты оставшихся самолетов были временно прекращены.