Северный шторм. Что назревает в Балтийском море

Корвет "Стойкий" и ракетный катер "Заречный" во время выхода кораблей Балтийского флота в море.

На Балтике одновременно проходят военно-морские учения России и НАТО

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Три тысячи военнослужащих, десятки самолетов и вертолетов, специальная военная техника — Балтийский флот при поддержке Северного флота, авиации ВКС, Московского и Ленинградского военных округов проводит масштабные учения. Это происходит на фоне все более агрессивного поведения стран НАТО в регионе. О целях и задачах маневров — в материале РИА Новости.

Остудить пыл прибалтов

Учения стартовали 27 мая: флот отрабатывает оборону пунктов базирования кораблей и подводных лодок, патрулирование акватории и взаимодействие с береговыми силами. Уделяется внимание борьбе с диверсантам. Кульминация маневров — операция по освобождению условно захваченного террористами судна (в его роли выступил спасательный буксир). На устранение угрозы направили противодиверсионные и патрульные катера, а также быстроходные лодки спецназа. С воздуха поддерживали вертолеты морской авиации.

Военнослужащие ВС России во время учений в Калининградской области Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Голенков

Экипажи кораблей флота также решают противолодочные задачи и отрабатывают защиту от безэкипажных катеров, проводят практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, отметили в Минобороны. Летчики морской авиации тренируются летать над водной поверхностью, а расчеты береговых ракетных комплексов — обнаруживать корабли условного противника и наносить по ним удары.

В Минобороны подчеркнули: учения — плановые. Однако очевиден и политический контекст. В середине мая ВМС Эстонии с помощью авиации НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar под флагом Габона, вышедший из индийского порта Сикка и направлявшийся в российский Приморск. В провокации участвовали эстонские патрульные корабли, вертолет, самолет, а также истребители МиГ-29 ВВС Польши. Судно в Финском заливе пытались вынудить проследовать в зону, где абордажная команда могла бы его захватить.

Истребители Су-35 ВКС России Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Однако "пиратам Балтийского моря" помешал Су-35. Ощетинившийся ракетами истребитель сопровождал танкер, пока тот не вошел в российские территориальные воды. Эстонцы, агрессивно бросавшиеся на Jaguar и даже пытавшиеся его таранить, заметно успокоились и больше не предпринимали никаких действий.

Прозрачный намек

В апреле парламент Эстонии принял законопроект о праве топить "опасные и подозрительные суда". "Это позволяет наносить удары даже по гражданским, если они угрожают важным объектам страны", — говорилось в официальном коммюнике. Под "важными объектами страны", в частности, подразумеваются подводные кабели — их пару раз повреждали. Вскоре задержали танкер Kiwala, направлявшийся в Усть-Лугу. Но освободили, так как юридических оснований для ареста не было.

И вот теперь Балтийский флот показывает потенциальным "флибустьерам", каким будет ответ на подобные провокации. Сделают ли эстонцы, верящие в собственную неуязвимость из-за "крыши" НАТО, правильные выводы, неясно. Но примечательно, что другие страны не готовы к каким-либо масштабным или даже рейдовым операциям на Балтике против России.

"ЕС пока не располагает достаточным количеством кораблей и самолетов для запуска миссии по перехвату танкеров, перевозящих российскую нефть, — указала глава Военного комитета ЕС Роберт Бригер. — И политической задачи на такую миссию мы не получали. Корабли и самолеты для нее необходимо собирать заранее по всей Европе".

Ответ НАТО

Еще одна цель учений — демонстрация Андреевского флага в свете стартовавших во вторник военно-морских маневров НАТО Baltops-2025. В этом году в них участвуют порядка 50 кораблей различных типов. В том числе — ракетный эсминец Paul Ignatius и штабной корабль Mount Whitney 6-го оперативного флота ВМС США, способный командовать крупными соединениями. Немцы отправили на учения фрегат Bayern, британцы — группу патрульных вымпелов P2000. Задействуют и авиацию.

Флагман 6-го флота ВМС США Mount Whitney во время перехода из Черного в Средиземное море Источник изображения: © Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet

Минобороны Литвы заявило: одна из основных задач — освоение беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. А 3 июня шведское радио Sveriges со ссылкой на помощника генерального секретаря НАТО по инновациям, гибридным и кибернетическим технологиям Жана-Шарля Эллерманн-Кингомба сообщило, что альянс готовится завершить операцию "Балтийский часовой" по патрулированию и защите подводной инфраструктуры, заменив развернутые в акватории корабли на дроны. Речь идет о 60-80 морских беспилотниках.

"Мы рассматриваем военную активность НАТО как составную часть подготовки к военному противостоянию с Россией, — сказал замглавы МИД России Александр Грушко. — Направленность и цели учений, их стратегический замысел, а также структура развертывания сил свидетельствует о том, что они ориентированы на противодействие сопоставимому противнику, которым является Россия. Учения НАТО носят провокационный характер и направлены на достижение доминирования в морской, наземной и воздушной сферах".

Видят потенциальную опасность Baltops и на Западе. В частности, научный сотрудник аналитического центра Боннского университета Мориц Браке предупредил: одновременные маневры России и НАТО чреваты серьезной эскалацией.