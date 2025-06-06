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ТАСС

Рябков: РФ восстановит самолеты, поврежденные в ходе атаки Украины 1 июня

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Источник изображения: © Арина Антонова/ ТАСС

Замглавы МИД России обратил внимание на полную несостоятельность заявлений Украины о результатах атаки

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российские самолеты в ходе атаки Украины 1 июня были не уничтожены, а повреждены, они будут восстановлены. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Техника, о которой идет речь, как было заявлено также представителями Минобороны, не уничтожена, а повреждена. Она будет восстанавливаться, - сказал он, отвечая на вопрос о возможном влиянии теракта Киева на стратегический баланс. - Из этого делайте выводы сами. Плюс та номенклатура, о которой мы сейчас говорим, не обязательно в полном объеме покрывается теми или иными соглашениями. Что касается конкретно ДСНВ (Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений - прим. ТАСС), то, как вызнаете, он нами приостановлен".

Замминистра также обратил внимание на полную несостоятельность заявлений киевского режима о результатах атаки. "И близко нет ничего подобного, - подчеркнул Рябков. - Надо следовать тем данным и той информации, которая была распространена по каналам Министерства обороны [РФ]".

Он также отметил, что до телефонного разговора президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа Москва задавала американской стороне вопрос об отсутствии реакции на инцидент.

Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, Трамп в беседе с Путиным по телефону заявил, что США не были в курсе планов киевского режима атаковать российские аэродромы.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что Киев совершил теракт 1 июня с применением беспилотников в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской, Амурской областях. Атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Несколько единиц авиатехники загорелись в результате терактов, но все были потушены. В Минобороны добавили, что жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет, а некоторые участники терактов задержаны.

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2 комментария
№1
06.06.2025 11:04
"Рябков: РФ восстановит самолеты, поврежденные в ходе атаки Украины 1 июня"
С одной стороны - очень хочется верить.
А с другой - это слова дипломата, а не специалиста.
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№2
06.06.2025 16:30
Ну так он говорит не от себя ,а то что ему сказали военные
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