США отказались обеспечивать воздушное прикрытие европейским силам после конфликта на Украине (Bloomberg, США)

Bloomberg: США не предоставят средств ПВО Украине после завершения конфликта

США не предоставят средств ПВО для поддержки "сил безопасности", которые Британия и Франция планируют разместить на Украине после окончания конфликта, сообщает Bloomberg. Нежелание США предоставлять поддержку, которой добивались их европейские партнеры, подчеркивает раскол среди западных союзников, отмечается в статье.

Эллен Миллиган, Альберто Нарделли, Наталья Дроздяк (Ellen Milligan, Alberto Nardelli, Natalia Drozdiak)

Как сообщили эксперты, знакомые с данным вопросом, США не собираются предоставлять средства противовоздушной обороны для поддержки "сил безопасности", которые Великобритания и Франция планируют разместить на Украине после окончания конфликта.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер настаивает на том, что так называемая поддержка США необходима для того, чтобы удержать Россию от нарушения любого будущего соглашения о прекращении огня. Тем не менее, европейские союзники в ходе обсуждений со своими американскими коллегами пришли к выводу, что президент Дональд Трамп не предоставит гарантий, которых они добивались для поддержки возглавляемой Европой "коалиции желающих". Информацию об этих обсуждениях за закрытыми дверями сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными.

Правительство Великобритании отказалось от комментариев. Белый дом не сразу откликнулся на просьбу прокомментировать переговоры.

Нежелание США предоставлять поддержку, которой добивались их европейские партнеры, подчеркивает, что западные союзники расходятся во мнениях относительно того, как бороться с российским наступлением на Украине. Европейские официальные лица заявили, что для сдерживания России необходимы гарантии США, а также сильная украинская армия, поддерживаемая инструкторами и войсками союзников.

"Нам нужна поддержка со стороны США, — заявил Стармер в феврале. – Гарантия безопасности со стороны США – единственный способ эффективно удержать Россию от повторного нападения на Украину". Как сообщало ранее агентство Bloomberg, Великобритания и Франция пытались убедить Трампа предоставить военно-воздушную поддержку, а также обеспечить пограничный контроль и разведку.

Согласно источникам, несмотря на снижение ожиданий относительно возможной помощи со стороны США для Украины после конфликта, Великобритания и Франция по-прежнему надеются, что США продолжат предоставлять разведданные, а также вести наблюдение за границей между Украиной и Россией. По словам одного из собеседников Bloomberg, некоторые европейские официальные представители также надеются, что Трамп вмешается, если британские и французские войска станут мишенью для российских войск на Украине, но считают, что он вряд ли даст такую гарантию в письменном виде.

Более того, европейские правительства предложили свою оценку того, что необходимо для сдерживания России. Теперь они считают, что достаточно сочетания украинских сил, подготовки союзников, европейских войск и самолетов, размещенных на восточном фланге НАТО, и патрулирования в Черном море, сказал один из собеседников.

"Мы ценим работу, которую союзники, особенно Франция и Великобритания, вместе с Германией и другими странами, проделали для создания коалиции желающих, — заявил в среду постпред США при НАТО Мэттью Уитакер журналистам в Брюсселе. — Мы рассчитываем на то, что все наши европейские союзники продолжат занимать лидирующие позиции в предоставлении военных ресурсов и политического капитала, чтобы сделать гарантии безопасности реальностью".

Создание союзных сил, которые помогут обеспечить безопасность воздушного пространства, береговой линии и территории Украины благодаря размещению европейских войск вдали от границы в важнейших портах и объектах инфраструктуры, а также продолжению поставок военной техники, зависит от мирного урегулирования, которое, по мнению европейских представителей, становится все более маловероятным.

По словам собеседников Bloomberg, Великобритания и Франция завершили разработку плана о том, где будут базироваться силы и как они будут действовать, но отложили этот план до возобновления переговоров о перемирии.

Очевидная решимость президента России Владимира Путина продолжать наступление на Украине и требование Трампа, чтобы Европа взяла на себя ответственность за собственную безопасность, подтолкнули союзников к увеличению расходов на оборону и планированию гарантий того, что Россия не нападет на Украину, если будет достигнут мир.

Как сообщило в апреле агентство Bloomberg, из 30 участников коалиции, в которую также входят неевропейские страны, такие как Канада, Австралия, Япония и Новая Зеландия, 15 предложили в распоряжение свои силы, включая самолеты, военные корабли и другую военную технику. Однако число стран, твердо решивших разместить свои силы на Украине, составляет считанные единицы.

Трамп встретится с союзниками на встрече "Большой семерки" в Канаде и на саммите НАТО в конце этого месяца. НАТО планирует предложить Европе и Канаде увеличить запасы оружия и техники примерно на 30% в ближайшие несколько лет, что потребует огромных финансовых вливаний от большинства стран. Новая амбициозная цель, которая должна быть согласована, — это расходы на оборону и военную политику, составляющие 5% от ВВП. Эта цель призвана удовлетворить требование Трампа о том, чтобы Европа сама позаботилась о своей безопасности.

Помощь в подготовке материала – Ания Нуссбаум, Алекс Викхэм и Андреа Палашиано