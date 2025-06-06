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ТАСС

ГТЛК: объем госзаказа беспилотников в 2025 году вырос в 1,5 раза от плана

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ГТЛК
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).
Источник изображения: wikimedia.org

До конца года компания поставит 456 беспилотных авиационных систем от 8 производителей на сумму свыше 1,041 млрд рублей

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Объем поставок беспилотников в 2025 году в рамках государственного гражданского заказа (ГГЗ) вырос в 1,5 раза по сравнению с первоначальными планами - до 456 единиц, сообщили ТАСС в пресс-службе Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

Ранее ГТЛК планировала в 2025 году поставить 298 беспилотных авиационных систем (БАС) от 6 производителей на сумму свыше 810 млн рублей.

"Правительственная комиссия по вопросам развития БАС 21 мая согласовала план поставок по ГГЗ на 2025 год. Для них ГТЛК до конца года поставит 456 БАС от 8 производителей на сумму свыше 1,041 млрд рублей", - рассказали в компании.

В план поставки включено 79 приобретателей техники - это федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им организации, а также региональные органы исполнительной власти.

В 2024-2025 годах ГТЛК - единственный заказчик по ГГЗ и льготной лизинговой программе нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". В рамках первого года ГГЗ компания законтрактовала более 2,7 тыс. ед. у 14 производителей на общую сумму 6,5 млрд рублей. Свыше 1,4 тыс. ед. дронов ГТЛК поставила в 2024 году, оставшийся объем - в I квартале 2025 года. В мае ГТЛК приступила к контрактации беспилотников в рамках ГГЗ на 2025 год, первые поставки запланированы уже на июнь. 

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