Офицер ВС Франции в отставке: отправка французских войск на Украину нереалистична

Главные причины - отсутствие поддержки со стороны США и ограниченные возможности армии республики, рассказал Жак Хогард

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Идея президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск на Украину нереалистична из-за отсутствия поддержки со стороны США и ограниченных возможностей самой французской армии. Такое мнение высказал ТАСС полковник Вооруженных сил Франции в отставке, ветеран французского Иностранного легиона Жак Хогард.

"Макрон действительно рассматривал это, он говорил об этом несколько раз. Он планировал сделать это в партнерстве с британской армией, а возможно, и с другими - немцами, поляками. Но сегодня мы ясно видим, что его план провалился", - сказал Хогард.

Главной причиной этого он назвал отказ США. "Американцы отказались от этих сценариев и не имеют никакого желания поддерживать, будь то в сфере разведки, материально-технического обеспечения (МТО) или чего-либо еще, развертывание войск на Украине, которое они считают контрпродуктивным. Так что сегодня, я думаю, предложение господина Макрона провалилось", - пояснил эксперт.

Второй важной причиной Хогард назвал недостаточные возможности французской армии. "Французская армия сегодня, если взять сухопутные войска (СВ), <...> имеет оперативный план <...> быть способными развернуть в 2025 году бригаду - то есть, округляя цифры, около 8 тыс. человек. И у них есть оперативный план на 2027 или 2028 год - быть способными развернуть дивизию, то есть около 20 тыс. человек", - отметил он.

По словам Хогарда, сухопутные войска Франции находятся "в урезанном состоянии" и "не имеют достаточной людской массы и соответствующих возможностей снабжения, МТО".

"Так что, даже если бы Макрон и захотел, физически это невозможно. <...> Я думаю, что все это - словесные жесты в риторических целях. Мы, кстати, задаемся вопросом, для кого это - для внешнего мира или для внутренней аудитории Франции. Но в любом случае, для меня это несостоятельно. Это абсолютно нереалистично", - заключил полковник.