В Челябинске разработали автоматическую систему ПВО для защиты от дронов

Конструктор Александр Родиков рассказал, что разработка является уникальной для России

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Прототип системы противовоздушной обороны стационарных объектов от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которая автоматически находит дроны и сбивает их дробью или ракетами, создали в Челябинске. Элементы комплекса успешно протестированы, сообщил ТАСС конструктор Александр Родиков.

"Разработанная нами автоматическая система - первая подобная в России. Она предназначена для защиты от беспилотных летательных аппаратов тыловых объектов инфраструктуры, к которым относятся порты, заводы, склады, арсеналы, объекты Министерства обороны РФ и топливно-энергетического комплекса. При этом сегодня во многих странах мира не существует таких систем, разработка является уникальной и для нашей страны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в упрощенном виде систему можно описать как поворотную турель, вооруженную дробовыми выстрелами, неуправляемыми и управляемыми ракетами. Находясь в боевом положении, турель самостоятельно распознает по звуку летящие БПЛА различного типа. Затем они попадают в поле зрения видеокамеры и в зависимости от своего типа поражаются дробовым выстрелом или ракетой. Неуправляемые ракеты снабжаются специальным взрывателем, который реагирует на звук, издаваемый БПЛА.

Он добавил, что дальность обнаружения зависит от типа БПЛА. Так, для БПЛА самолетного типа взлетной массой более 300 кг она составляет не менее 1 200 метров, а для БПЛА самолетного типа взлетной массой более 10 кг, но менее 300 кг - не менее 500 метров. Дальность обнаружения БПЛА вертолетного типа - не менее 150 метров. Цели поражаются на дистанции до 500 метров.

Родиков добавил, что при дальнейшей доработке комплекс возможно установить на перемещающиеся объекты. По его словам, комплекс можно запустить в серию в 2026 году, при наличии финансирования.