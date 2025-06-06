Инженеры намерены создать в 2026 году российский бортовой комплекс для БПЛА

Как сообщили в Московском авиационном институте, функционал нового программного обеспечения включает интерпретацию входящих сигналов, управление аппаратами по линии радиосвязи, стабилизацию положения, контроль за маршрутом и прочее

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Инженеры Московского авиационного института (МАИ) создают российский комплекс программно-аппаратных решений на отечественной элементной базе для управления полетом средних и малых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Завершение работ планируется в 2026 году, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В настоящее время разработчики беспилотных летательных аппаратов, стремящиеся к созданию относительно недорогих устройств, часто прибегают к использованию открытого программного кода. Несмотря на некоторые плюсы, такие решения имеют и существенные минусы. В частности, программное обеспечение пишется без соблюдения стандартов и не проходит надлежащего тестирования. В итоге потребитель получает БЛА (беспилотных летательных аппаратов, БПЛА, - прим. ТАСС) с широким функционалом, но непрозрачной логикой работы, затрудненной интеграцией с внешними системами и низкой надежностью. Разработка может применяться на БЛА мультироторного типа и тейлситтерах - аппаратах самолетного типа, которые взлетают и садятся вертикально, а летят горизонтально", - заявил ведущий инженер центра "Авионика" МАИ Глеб Боярский, чьи слова приводятся в сообщении.

Новое программное обеспечение создается в соответствии с промышленными стандартами, тестируется, снабжается подробной документацией и гарантией качества. Функционал включает интерпретацию входящих сигналов от интегрированных и внешних измерительных устройств, управление дронами по линии радиосвязи, стабилизацию положения, контроль за соблюдением заданного маршрута и прочие функции.

Работа выполняется в рамках федерального проекта "Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем" в центре "Авионика" и на кафедре "Системное проектирование авиакомплексов" МАИ. В результатах работы заинтересованы концерн "Алмаз-Антей", Объединенная авиастроительная корпорация и Уральский завод гражданской авиации.