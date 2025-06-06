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Интерфакс-АВН

Корабли ВМФ России и ВМС Индонезии провели совместные тренировки в Яванском море

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Пост управления корвета Тихоокеанского флота «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
Пост управления корвета Тихоокеанского флота «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Владивосток. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Экипажи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили деловой заход в индонезийский порт Джакарта, сообщила пресс-служба ТОФ в четверг.

В Индонезии российские моряки участвовали в мероприятиях по случаю 75-й годовщины установления российско-индонезийских дипломатических отношений, прошли переговоры, где стороны договорились провести совместные тренировки с участием боевых кораблей.

"Корабли ВМФ России и ВМС Республики Индонезия вышли в акваторию Яванского моря. В составе отряда кораблей ТОФ действовали корветы "Резкий", "Герой РФ Алдар Цыденжапов" и средний морской танкер "Печенга". От ВМС республики Индонезия к учению привлекались фрегат "Джон Ли" и корвет "Виратно"", - говорится в сообщении.

В назначенном районе экипажи провели тренировки по связи и совместному тактическому маневрированию кораблей. Были отработаны различные варианты построения строя и прохождение заданным курсом в кильватерной колонне.

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Индонезия
Россия
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ТОФ
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