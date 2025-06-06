Взрыв наземного дрона-камикадзе "Крот" похоронил под землей боевиков ВСУ

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Российская армия в ходе проведения специальной военной операции использует все большее количество дистанционно управляемых наземных средств.

Министерство обороны РФ распространило видео, где демонстрируется применение дрона-камикадзе "Крот" в районе Дылеевки в ДНР.

В ролике можно увидеть небольшую, очень маневренную колесную машину, которая передвигается по пересеченной местности. Чтобы ее было труднее обнаружить, бойцы поместили в верхнюю часть камуфляжный материал, благодаря чему во время остановки передвижной аппарат напоминает какую-то кочку с растительностью.

"Крот" подъехал к входу в подземное сооружение и нырнул туда. Через некоторое время раздался сильный взрыв, полностью уничтоживший эту огневую точку. Все действия контролировались при помощи висящего в небе БПЛА.

Это не первое применение такого роботизированного комплекса, ранее наши бойцы, используя данную отечественную разработку, уже успешно уничтожали различные объекты формирований киевского неонацистского режима.

Фото и видео: Министерство обороны Российской Федерации