Войти
Известия.ru

«Форпост» принял: ВМФ начал осваивать дроны дальнего радиуса действия

487
0
+2
Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ/Вадим Савицкий

БПЛА могут вести разведку и наносить удары на большом удалении от баз

Подразделения БПЛА в Военно-морском флоте начали осваивать беспилотники «Форпост-Р». Это дроны самолетного типа, позволяющие вести разведку и наносить удары в радиусе нескольких сотен километров от точки запуска. Машины доказали свою эффективность во время специальной военной операции, уничтожая технику и важные объекты противника. Эксперты отмечают, что «Форпосты» помогут контролировать обширные малонаселенные приграничные территории и Северный морской путь.

Северное направление

Подразделения БПЛА Военно-морского флота начали осваивать отечественные разведывательно-ударные дроны самолетного типа «Форпост-Р» последней модификации. Эти машины могут вести разведку в любое время суток и наносить удары даже по движущимся целям — у них на вооружении есть авиационные бомбы и управляемые ракеты. Первыми осваивать новую технику начали в подразделениях Северного флота. Такие БПЛА уже поступили на другие российские флоты, и военные моряки в ближайшее время начнут их эксплуатацию, рассказали «Известиям» источники в Минобороны России.

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ/Вадим Савицкий

Источник изображения: iz.ru

В комплекс «Форпост» входят три БПЛА, пункт управления и вспомогательные средства. При максимальной взлетной массе 500 кг дрон может нести авиационные боеприпасы весом до 100 кг. Например, корректируемую авиационную бомбу КАБ-20, а также ракеты. Крейсерская скорость машины — от 120 до 180 км/ч, максимальная продолжительность полета —18 ч, практическая высота — до 6 тыс. м. Дальность — около 250 км.


Полк БПЛА Северного флота часто осваивает новую технику, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Доработанная версия БПЛА — полноценный разведывательно-ударный дрон, — объяснил он. — Он может контролировать обширные малозаселенные северные территории или акваторию Баренцева моря. При этом обнаруженные цели можно тут же атаковать — с помощью авиабомб и ракет. Эти БПЛА будут использовать для фиксации случаев незаконного пересечения государственной границы или контроля рыболовства. Так, например, Россия после начала СВО запретила вылавливать англичанам рыбу в своей части Баренцева моря. Великобритания восприняла это болезненно, и история может получить продолжение.

«Форпосты» должны уметь работать по безэкипажным катерами (БЭК), отметил эксперт.

Фото: Министерство обороны РФ

Источник изображения: iz.ru

— В Баренцевом море такие навыки пока неактуальны, но надо быть готовым к любым неожиданностям, — отметил он. — И послать воздушный беспилотник на перехват БЭКа — разумное и недорогое решение. Во-первых, это дешевле, чем посылать вертолет или самолет. Во-вторых, мы уже видели, что на Черном море украинские силы использовали безэкипажные катера ПВО, значит, при вылетах можно исключить риски для экипажей самолетов и вертолетов.

Вооружение беспилотниками наших новых частей можно рассматривать как часть программы усиления всего северного направления. Там большие расстояния, и БПЛА будут необходимы для контроля приграничных территорий и разведки, считает военный эксперт Вадим Козюлин.

Боевая работа дронов

Боевое крещение БПЛА «Форпост» получил в Сирии, кроме того, неплохо зарекомендовал себя в ходе СВО. Его результативные действия российское военное ведомство показывало еще в начальной стадии военной спецоперации. В частности, один из «Форпостов» в районе села Выползов в 60 км севернее Киева уничтожил радиолокатор зенитно-ракетного комплекса С-300 ВСУ.

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ/Вадим Савицкий

Источник изображения: iz.ru

Эти БПЛА активно использовали в районе города Волчанск в Харьковской области, в Сумской области недалеко от границы с Россией и на других стратегических направлениях. С их помощью уничтожались САУ, артиллерийские системы, бронированная и автомобильная техника, а также личный состав противника. Результаты уничтоженных военных объектов и техники ВСУ фиксировались средствами объективного контроля.

Арктический щит

Роль дронов в Вооруженных силах России постоянно растет. Ранее «Известия» писали, что в составе Военно-морского флота создаются полки беспилотных систем. Их формируют на всех военно-морских флотах.

На вооружении этих полков будут стоять разные виды роботизированной техники: воздушные, наземные и морские. Это позволит охранять наши корабли и контролировать большие пространства: уничтожать вражеские беспилотники и безэкипажные катера, вести поиск и уничтожение морских мин, контролировать морское побережье.

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ/Вадим Савицкий

Источник изображения: iz.ru

Ранее «Известия» писали, что акваторию Северного морского пути и побережье Камчатки будут патрулировать беспилотники. В нескольких районах вдоль СМП, в том числе и на полуострове, планируется оборудовать места базирования БПЛА со всей необходимой инфраструктурой. Непосредственно патрулирование будут вести с помощью больших беспилотников самолетного типа — «Иноходец» и «Форпост».

Они будут отвечать за контроль воздушного и морского пространства, поиск нарушителей, а при необходимости — принимать участие в поисково-спасательных операциях. Северный морской путь — это огромная территория, практически безлюдная и в сложившейся военно-политической ситуации требующая постоянного контроля. Современные БПЛА позволяют это делать гораздо дешевле, чем пилотируемая авиация.


Богдан Степовой

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Сирия
Украина
Продукция
С-300
Форпост БЛА
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
БПЛА
СФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.06 18:19
  • 9267
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.06 16:31
  • 1
Правительство Черногории одобрило производство БЛА при поддержке США и передачу их Украине
  • 06.06 16:30
  • 2
Рябков: РФ восстановит самолеты, поврежденные в ходе атаки Украины 1 июня
  • 06.06 16:25
  • 4
Ответ на "Каким будет будущее стратегической авиации России"
  • 06.06 14:45
  • 7
Заявившему о невозможности укрыть военные самолеты в ангарах эксперту напомнили о Китае
  • 06.06 12:44
  • 1489
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.06 11:20
  • 6
Каким будет будущее стратегической авиации России
  • 06.06 08:42
  • 4
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 06.06 06:57
  • 0
О мерах после атаки на мосты и аэродромы стратегической авиации.
  • 06.06 06:08
  • 174
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 05.06 21:41
  • 0
Ответ на "В России рассказали о рекордном ресурсе пушек «Терминатора»"
  • 05.06 20:10
  • 1
В России рассказали о рекордном ресурсе пушек «Терминатора»
  • 05.06 18:41
  • 10
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 05.06 18:30
  • 0
Ответ на "В США оценили создающую проблемы для НАТО ракету России"
  • 05.06 17:46
  • 1
Самолёт ТВРС-44 получил название «Ладога»