Подготовка саммита, помощь Киеву и усиление оборонного потенциала в повестке встречи министров обороны НАТО

Брюссель. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Подготовка к саммиту НАТО в Гааге 24-25 июня, поддержка Украины, укрепление сдерживания и обороны - таковы главные пункты повестки совещания в четверг в Брюсселе министров обороны стран альянса, объявил генсек организации Марк Рютте.

"Министры обороны стран НАТО встречаются в Брюсселе, чтобы заложить основу для саммита в Гааге, а также принять ключевые решения по усилению наших сдерживания и обороны. Мы также обсудим нашу постоянную поддержку Украины и насущную необходимость мира", - заявил Рютте накануне на пресс-конференции.

Он пообещал "сделать огромный шаг вперед" в оборонной области на этой министерской встрече. "Мы укрепим наши сдерживание и оборону, согласовав амбициозные новые цели по военным потенциалам. Эти цели определяют, какие силы и конкретные возможности должны предоставить союзники для усиления сдерживания и обороны", - сказал глава НАТО.

Генсек назвал приоритеты альянса в этой сфере: ПВО и ПРО, дальнобойное оружие, логистика, крупные наземные маневренные формирования.

"Нам нужно больше ресурсов, сил и возможностей, чтобы мы были готовы противостоять любой угрозе и полностью реализовать наши коллективные планы обороны. Очевидно, что для достижения наших новых целей нам потребуются значительно более высокие расходы на оборону", - продолжил Рютте.

По его заявлению, "если не все, то большинство союзников достигнут первоначальной цели по расходованию двух процентов ВВП в этом году".

"Но мы должны пойти дальше и быстрее. Поэтому мы обсудим срочную необходимость увеличения расходов на оборону. Для наших основных военных потребностей и для инвестиций, связанных с обороной, включая инфраструктуру и устойчивость. Новый план инвестиций в оборону будет в центре внимания саммита НАТО в Гааге", - отметил генсек Североатлантического альянса.

Он также указал на важность для стран НАТО работы над увеличением производства оборонной продукции, считая, что это хорошо и для экономики стран организации. "Расходы на оборону обеспечивают нашу безопасность, но они также создают рабочие места во всем альянсе", - пояснил Рютте.

В рамках встречи глав оборонных ведомств НАТО пройдет очередное заседание Группы ядерного планирования.

"Мы также обсудим продолжающуюся поддержку Украины со стороны НАТО (...), союзники встретятся на заседании Совета НАТО-Украина с министром (обороны Украины Рустемом - ИФ) Умеровым и высоким представителем ЕС (по иностранным делам и политике безопасности и обороны Каей - ИФ) Каллас", - сообщил генеральный секретарь.

Отвечая на вопросы, Рютте подтвердил, что Украина приглашена на саммит НАТО в Гааге. Он уточнил, что страны-союзницы намерены увеличить расходы на оборону с учетом продолжения поддержки Киева.

Генсек также объяснил, что в НАТО продолжают рассматривать вопрос о вступлении Украины в альянс, но в организации никогда не связывали решение о возможном членстве страны с украинским урегулированием.