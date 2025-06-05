Залпом из ПЗРК: комплексы «Джигит» и «Гибка-С»

С чего начиналась система противовоздушной обороны и какие средства сегодня защищают от нападения с воздуха

В настоящее время не приходится говорить о том, насколько важной и необходимой частью боевой работы наших Вооруженных сил является система противовоздушной обороны (ПВО). Она должна эффективно прикрывать от воздушного нападения стратегически важные районы страны, промышленные и военные объекты, инженерные сооружения и т.д., также система должна осуществлять прикрытие войсковых группировок, мест сосредоточения войск, отдельных частей и подразделений на линии боевого соприкосновения и в ближайших тылах. Последнее находится в зоне прямой ответственности армейской системы ПВО.

Сегодня конструкторами и инженерами холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех на основе стоящих на вооружении зенитных ракет и их пусковых устройств созданы новые ЗРК для мобильной ПВО «Джигит» и «Гибка-С», которые обеспечивают прикрытие армейских и общевойсковых подразделений в любых боевых условиях и в любой обстановке. Они способны эффективно бороться с любыми средствами воздушного нападения противника — от ударных дронов и БПЛА до крылатых ракет. Подробнее об этих системах — в нашем материале.

История стрельбы в зенит

С появлением воздушных средств нападения начались работы по созданию комплексов, им противодействующих. Арсенал зенитчиков постоянно пополнялся новыми видами вооружения. Начав с простой стрельбы вверх из штатных огневых единиц, коими являлись винтовки, в самом начале Первой мировой войны, очень быстро к поражению воздушного противника привлекли пулеметы и артиллерийские орудия. Первоначально это были обычные штатные образцы «максимов» и «трехдюймовок», которые для стрельбы «в зенит» устанавливали на специальные станки-лафеты, имевшие достаточно сложную и громоздкую конструкцию.

Специфика зенитной стрельбы и особые тактико-технические требования привели к созданию специализированных образцов такого оружия — зенитных пушек и зенитных пулеметов. Если вторые образцы еще можно было производить, модифицируя существующие общевойсковые пулеметы, то зенитные орудия выделились уже в самостоятельную область артиллерии. Перед Второй мировой к арсеналу зенитных средств добавилась малокалиберная зенитная артиллерия — МЗА, представленная автоматическими пушками калибра 20-37, реже 45 мм, предназначенная для борьбы с низколетящими самолетами — фронтовыми бомбардировщиками (в т.ч. пикирующими), штурмовиками и ударными модификациями истребителей.

Автоматическая 37-мм зенитная пушка 70-К с расчетом на башне линкора «Севастополь». Источник: Ростех

Уже в то время ряд образцов зенитных пулеметов и малокалиберных автоматических пушек выпускался в виде нескольких объединенных в один пакет стрелковых единиц. Это способствовало созданию повышенной плотности огня, упрощало наведение на цель, в то же время нахождение казенников близко и рядом друг с другом способствовало быстрой перезарядке всего оружия, а все перечисленное в совокупности давало большую вероятность поражения воздушной цели. В качестве примеров здесь можно назвать советскую зенитно-пулеметную установку М-4 образца 1931 года, представлявшую собой четыре 7.62-мм пулемета системы «максим», объединенных в одно целое, и крупнокалиберную пулеметную установку ЗПУ-4, состоявшую также из четырех 14.5-мм пулеметов КПВ. Такие установки, помимо всех вышеперечисленных качеств, отличались достаточно высокой мобильностью.

Особо отметим принятую на вооружение Советской армии в 1960 году буксируемую спаренную зенитную установку ЗУ-23-2. В составе установки две 23-мм автоматические пушки 2А14, сама установка выполнена на колесном ходу с достаточно удобным сидячим местом оператора-наводчика, который ведет из нее огонь.

После Второй мировой войны первое место в арсенале зенитных средств поражения оказалось прочно занято ракетным оружием. Для интересов армейской, общевойсковой ПВО применялись различные по своим ТТХ и массогабаритным данным ракеты. С ростом уровня совершенства ракетной техники пришли к созданию небольших, компактных зенитных ракет, которые могли легко переноситься и применяться расчетом, состоящим из одного-двух человек. Появились переносные зенитно-ракетные комплексы — ПЗРК. Несмотря на малые размеры, ракеты, применяемые в таких комплексах, обеспечивали уверенное поражение любой низколетящей воздушной цели. В Советском Союзе и позже в Российской Федерации было создано целое семейство таких комплексов.

Первые отечественные ПЗРК

Первым советским ПЗРК стала «Стрела-2», принятая на вооружение Советской армии в 1968 году. Для своего времени это было отличное и грозное оружие. «Стрела-2» уверенно поражала любые воздушные цели на дальности до 3,5 км, летящие на высоте от 50 до 1500 м, как в заднюю, так и в переднюю полусферу. В ПЗРК «Стрела-2» использовалась ракета 9М32, оснащенная головкой самонаведения, летящая к цели со средней скоростью 430 м/с.

За «двойкой» последовали ее модернизированная версия — «Стрела-2М», а также комплекс следующего поколения — «Стрела-3». Третью «Стрелу» приняли на вооружение в 1974 году, ее ракета 9М36 оснащалась новой, более чувствительной головкой самонаведения (ГСН) и могла выполнять боевое маневрирование с более широким диапазоном рабочих перегрузок, что увеличивало вероятность поражения цели.

Следующим этапом работы советских специалистов стал ПЗРК «Игла», созданный в 1984 году. Основным элементом комплекса являлась ракета 9М339 с усиленной боевой частью. Увеличилась и зона поражения — «Игла» уничтожала все цели на высотах от 10 м до 3.5 км на дальности до 5200 м. Важным новшеством стала возможность работы в условиях применения противником тепловых помех, также комплекс был оснащен системой опознавания «свой-чужой».

Обучение стрельбе из ПЗРК. Источник: Минобороны РФ

В начале 2000-х годов на вооружение Российской армии поступил ПЗРК «Игла-С». Этот комплекс позволяет успешно бороться с малоразмерными воздушными целями и с целями, обладающими малой заметностью в радиолокационном и ИК-диапазонах, такими как, например, крылатые ракеты и беспилотники. «Игла-С» оснащается контактно-неконтактным взрывателем и обладает увеличенной дальностью стрельбы.

Сегодня в арсенале Вооруженных сил Российской Федерации находится наиболее совершенный представитель этого класса вооружения — ПЗРК «Верба». Этот комплекс поступает в войска с 2014 года, он прошел не только заводские, но и боевые испытания, в ходе которых зарекомендовал себя с самой положительной стороны. «Верба» — универсальный комплекс с высокими тактико-техническими характеристиками. Его ракета уверенно поражает самолеты, вертолеты, БПЛА всех классов, крылатые ракеты, на встречных и догонных курсах, в условиях применения противником тепловых помех, днем, в любых метеоусловиях, а также и в ночное время. «Верба» может использоваться в любых географических зонах, в том числе в горных и морских условиях, в температурном диапазоне от −50 до +50 °С. Согласно экспертным оценкам, российский ПЗРК «Верба» превосходит все имеющиеся сегодня в мире переносные комплексы класса «земля-воздух».

Комплекс использует ракету 9М336, оснащенную сверхчувствительной ГСН и обладающую высоким уровнем помехозащищенности. Головка самонаведения ракеты относится к типу так называемых «умных» — она может работать в ультрафиолетовом, ближнем инфракрасном и среднем инфракрасном диапазонах с целью сбора и получения максимальной информации об атакуемой цели. В сочетании с высокой чувствительностью это позволяет автоматически определить ложные тепловые цели, затем отбросить их и осуществить удар по реальному объекту. Основные боевые характеристики «Вербы» следующие: дальность поражения − до 6000 м, высота поражаемых объектов — от 10 до 3500 м, скорость поражаемых целей — до 400 м/с, время подготовки комплекса к стрельбе всего 12 с.

«Верба» отличается еще и тем, что комплекс может работать совместно с автоматизированными системами целеуказания, в режиме, когда стрелок-зенитчик не самостоятельно ищет цель, а получает данные для стрельбы от других средств управления и обнаружения. Также нужно отметить, что в состав созданного российскими специалистами ПЗРК «Верба» помимо ракеты и пусковой трубы входят система запроса «свой-чужой», средства обслуживания, учебный комплект, дополнительно комплекс может комплектоваться средствами целеуказания, малогабаритными радиолокационными станциями, модулями разведки, планирования и управления.

Храбрый «Джигит»

Казалось бы, ПЗРК «Игла» и особенно «Верба» настолько совершенны и самодостаточны, что попытка каким-то образом их улучшить, модернизировать или усовершенствовать заранее обречена на неудачу. Оказалось, что это совсем не так. Старая истина о том, что предела совершенству не существует, снова нашла подтверждение. Мы не зря начали наш рассказ с упоминания первых зенитных станков-лафетов, предназначавшихся для наведения орудий и пулеметов для стрельбы «в зенит», и не зря упомянули советскую мобильную зенитную установку ЗУ-23-2. Определенные отголоски тех самых лафетов и установок, но выполненных сегодня, уже на современном, более совершенном технологическом уровне, мы можем наблюдать. Все новое, как говорится, есть хорошо забытое старое.

Специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех создали опорно-пусковую установку (ОПУ) «Джигит». Это достаточно простая по конструкции, легкая, компактная, надежная и технологичная установка, которая предназначается для размещения, наведения и пуска двух зенитных управляемых ракет комплексов «Игла» или «Верба». Говоря простым языком, ОПУ «Джигит» является легкой платформой для размещения пары трубных пусковых установок типа «Игла» или «Верба», оборудованной сидячим местом наводчика-оператора и некоторыми специальными приспособлениями.

Опорно-пусковая установка (ОПУ) «Джигит». Источник: Рресс-служба Госкорпорации Ростех

ОПУ может легко разбираться и собираться, основными элементами ее конструкции являются: тренога, опорная часть с сиденьем оператора ПЗРК, подвижная качающаяся рама с узлами креплений для двух ПЗРК. Установка универсальная, может использоваться в стационарном варианте с грунта или в мобильном варианте, для чего легко устанавливается на штатный автомобильный транспорт или специальные военные транспортные средства. Обслуживается «Джигит» одним стрелком-зенитчиком. ОПУ разворачивается на боевой позиции за несколько минут силами двух человек.

К преимуществам данной пусковой платформы относятся: повышенная скорострельность за счет увеличения количества пусковых труб, бОльшая вероятность поражения целей (она выше в 1.5 раза по сравнению с обычным «одиночным» ПЗРК), совместимость с ночным прицелом, обеспечивающая круглосуточное применение, идентификация летящих объектов «свой-чужой». В ОПУ «Джигит» реализован принцип «выстрелил-забыл», режим стрельбы ручной либо автоматический. Важное качество: ОПУ обеспечивает угол наведения по азимуту 360 градусов, по углу места от −15 до +60 градусов.

«Джигит» позволяет значительно снизить физическую нагрузку на стрелка-зенитчика, поскольку держать сам ПЗРК на плече в данном случае не приходится. Для удобства работы оператора-стрелка и защиты от атмосферных воздействий в комплект входит защитный тент. Время перезарядки всего комплекса составляет две минуты. На ОПУ возможна установка оптического прицела ночного видения и другого специального оборудования, благодаря которому «Джигит» способен работать в любое время суток, а также использовать целеуказание от других командных пунктов и средств обнаружения. Данная установка может применяться в качестве стационарного средства объектовой ПВО. Таким образом, опорно-пусковая платформа «Джигит» представляет собой высокомобильное и высокоэффективное средство армейской и объектовой ПВО.

«Гибка-С»: гибкость и мобильность

Как показывает опыт, небольшие общевойсковые подразделения остро нуждаются в противовоздушной обороне на этапах совершения маршей, выдвижения, сосредоточения, подготовки и ведения боевых действий. Также противовоздушная оборона должна обеспечивать защиту объектов инфраструктуры, многие из которых не являются стационарными, поскольку им, чтобы не быть обнаруженными вражеской разведкой, приходится часто перебазироваться. Соответственно, и прикрывающие их средства ПВО тоже должны быть мобильными и готовыми к быстрой смене места дислокации. Противник, как правило, обнаруживая такие объекты, планирует по ним не единичный, а комплексный удар несколькими средствами воздушного нападения. Стало быть, прикрывающие эти объекты средства ПВО тоже должны быть «многозарядными», чтобы суметь отразить такой удар.

Для решения вышеперечисленных задач в свое время в советской армии, а позднее и в российской применялись различные средства ПВО: пушечные зенитные самоходные установки — ЗСУ-57-2, ЗСУ-23-4 «Шилка», пушечно-ракетные комплексы типа 2К22 «Тунгуска», различные варианты комплексов типа «Панцирь» и мобильные зенитно-ракетные комплексы типа «Оса», «Тор», «Стрела-10» и другие. Как показывает боевая практика, для защиты небольших армейских подразделений и их объектов в прифронтовой зоне достаточно иметь определенное количество малых мобильных зенитно-ракетных комплексов типа «Стрела-10». Этот комплекс в модернизированном варианте и сегодня состоит на вооружении и вполне неплохо справляется с возложенными на него боевыми задачами.

Базовая версия комплекса была принята на вооружение в 1976 году. Машина базируется на шасси гусеничного транспортера МТ-ЛБ, несет четыре ракеты на пусковой установке, и еще четыре находятся в боеукладке внутри машины. «Стрела-10» доказала свою эффективность в ходе специальной военной операции, но, как и любой образец техники с возрастом более 40 лет, практически исчерпала резервы для модернизации и требует достойной замены. Более того, опыт СВО показал, что расчетам армейской ПВО приходится действовать в режиме самостоятельного поиска и уничтожения воздушных целей. Этот метод наиболее эффективен, поскольку во много раз повышает качество боевой работы. Боевые машины армейской ПВО теперь не ждут, когда враг прилетит в их зону контроля, а сами ведут охоту на воздушного противника путем патрулирования на предполагаемых направлениях полетов вражеских ракет и беспилотников.

Для новых методов боевых действий требуется новая боевая техника с расширенными возможностями. Сегодня наиболее совершенным комплексом армейской ПВО является новейший отечественный зенитно-ракетный комплекс «Гибка-С». Этот комплекс разработан в холдинге «Высокоточные комплексы». Кроме того, в его создании и производстве задействован целый ряд отечественных научных институтов и производственных предприятий.

Зенитно-ракетный комплекс «Гибка-С». Источник: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

В качестве базы комплекса используется специальный защищенный армейский автомобиль ГАЗ-2330 «Тигр». Основной боевой единицей комплекса является боевая машина отделения зенитчиков БМО. Основным средством поражения противника являются четыре транспортно-пусковых контейнера стандартных ПЗРК «Игла-С» или «Верба», расположенных на башенном модуле. Еще четыре ПЗРК находятся в боеукладке внутри боевой машины.

В состав экипажа БМО «Гибка-С» входят водитель, командир отделения и два стрелка-зенитчика. Оборудование, необходимое для боевой работы, располагается внутри бронированного автомобиля. Задачи контроля воздушной обстановки, поиска целей и выдачи целеуказания для боевых машин возлагаются на машину разведки и управления командира взвода — МРУК. В качестве ее базы также используется ГАЗ-2330 «Тигр». Командирская машина комплекса предназначена для ведения радиолокационной разведки с использованием малогабаритной радиолокационной станции, выявления воздушных целей различных типов, а также для автоматизированного управления боевыми действиями подчиненных БМО или отделений стрелков-зенитчиков ПЗРК, оснащенных комплектом средств автоматизации отделения стрелков зенитчиков (КСАС).

МРУК обеспечивает поиск воздушных целей на дальностях до 40 км. Все данные об обнаруженных целях могут передаваться боевым машинам отделения, для чего МРУК имеет необходимые системы связи. Гарантированная дальность уверенной связи между БМО и МРУК при движении составляет не менее 8 км. На стоянке командирская машина может управлять другими средствами комплекса, находящимися в радиусе 17 км. Машина разведки и управления комплекса «Гибка-С» управляется экипажем из трех человек — водитель, командир и оператор-радиотелефонист. Возможности подвижного командного пункта новой модели позволяют одновременно управлять шестью БМО или четырьмя отделениями зенитчиков, оснащенных КСАС. Помимо этого обеспечена возможность взаимодействия МРУК с командными пунктами вышестоящего звена.

Испытания зенитно-ракетного комплекса «Гибка-С» завершились в 2019 году, в настоящее время этот комплекс выпускается серийно. «Гибка-С» сегодня применяется в ходе специальной военной операции, заслужив положительные отзывы о своей боевой работе. Комплекс способен эффективно противостоять вражеским самолетам, вертолетам, БПЛА, крылатым ракетам и другим воздушным средствам противника на встречных и догонных курсах в условиях мощных организованных оптических помех при визуальной видимости цели.

Специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» обеспечивают постоянное и полное техническое сопровождение самого комплекса и изделий, которые входят в его состав. По отзывам боевых расчетов Вооруженных сил Российской армии, зенитный комплекс «Гибка-С» не оставляет никаких шансов средствам воздушного нападения противника, начиная от различных типов беспилотников, таких как «Баба-Яга», «Фурия», «Валькирия» и др. Зенитный ракетный комплекс «Гибка-С» — важный и эффективный элемент армейской системы противовоздушной обороны и надежный страж воздушного пространства.