Платформа документооборота Ростеха получила ИИ для анализа текстов

Система экономит время на подготовку документов, сокращает цикл согласования, а также снижает число ошибок

Компания «РТ-Проектные технологии» Госкорпорации Ростех представила на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» обновленную версию отечественной платформы РТ-Докс. Одним из ключевых новшеств в системе стал модуль искусственного интеллекта (ИИ). Он, в частности, позволяет в диалоговом режиме формировать черновики и отдельные разделы документов, анализировать тексты и даже проводить юридическую экспертизу.

ИИ-ассистент также способен проводить экспертизу контрактов на предмет рисков и соответствия регламентам компании. Модуль обеспечивает автоматическое заполнение анкет и форм, снижая число ошибок и ускоряя рутинные процессы.

«Обновленная платформа РТ-Докс обеспечивает новый подход к управлению информацией в крупных организациях. Теперь пользователи получат не только удобный интерфейс, но и интеллектуальную поддержку, способную адаптироваться к контексту и брать на себя множество рутинных операций. Отечественный сервис может стать универсальным решением для многих предприятий промышленности и организаций госсектора. Система минимум вполовину экономит время на подготовку сложных документов, до 80% сокращает цикл согласования и снижает число ошибок в документах на 95%. Затраты на работу с документацией от внедрения этого решения в среднем снижаются на 60%», — отметил генеральный директор «РТ-Проектные технологии» Михаил Калужский на ЦИПР.

РТ-Докс разработана полностью на российской технологической базе и не зависит от зарубежных компонентов. Платформа охватывает весь жизненный цикл документа — от генерации на основе структурированных данных до многоэтапного согласования, подписания и архивного хранения. Продукт включает модуль типовых форм документов, разработанных экспертами-юристами, а также встроенный текстовый редактор, адаптированный под бизнес-задачи.

Безопасность информации обеспечивается многоуровневой системой контроля доступа и шифрованием всех коммуникаций. Архитектура платформы модульная: каждый компонент работает как независимое приложение, при этом интерфейс системы имеет единую навигацию.

Ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» проходит со 2 по 5 июня в Нижнем Новгороде на площадке «Нижегородская ярмарка». Стратегическим партнером форума традиционно выступает Госкорпорация Ростех.