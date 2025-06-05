"Полное уничтожение энергосистемы". Какой будет летняя кампания СВО в 2025 году

Полковник Ходаренок спрогнозировал эскалацию на полях СВО летом 2025 года

На втором раунде переговоров в Стамбуле Россия и Украина обменялись меморандумами по прекращению огня, а также договорились о новом обмене пленными. Но ни о каком мирном урегулировании конфликта речь пока не идет из-за диаметрально противоположных позиций сторон. Какой будет летняя военная кампания, какие задачи стоят перед российской армией и по каким объектам ВС РФ будут наносить удары - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

С точки зрения стратегии ситуация выглядит следующим образом. Положение Украины сегодня достаточно тяжелое, однако пока ВСУ не потерпели каких-либо катастрофических поражений и разгромов, которые сделали бы продолжение вооруженной борьбы со стороны Киева абсолютно бесперспективным.

Этим и объясняется неуступчивость украинской стороны на переговорах. К тому же президент Украины Владимир Зеленский пребывает в уверенности, что сможет «забить гол на последней минуте матча». Иными словами, глава Украины убежден, что ситуация на фронтах еще может резко измениться, причем исключительно в его пользу.

В такой обстановке дальнейшая интенсификация боевых действий с обеих сторон в ближайшее время становится просто неизбежной. Последние акции военно-политического руководства в Киеве (удары по аэродромам дальней авиации, попытки подрыва Керченского моста, диверсии на железнодорожных магистралях) делают подобную эскалацию более чем вероятной.

Поэтому кампания с самыми решительными целями становится делом ближайшего будущего. Но надо иметь в виду, что военные действия - не задачник по арифметике. В ходе вооруженной борьбы приходится иметь дело с большим количеством вероятностей и невероятностей, и с высокой степенью достоверности спрогнозировать, что в действительности произойдет, сейчас весьма затруднительно.

Вполне возможно, что стратегическими целями ВС РФ в предстоящей летней кампании будут: разгром сухопутных группировок ВСУ на важнейших направлениях; нанесение поражения стратегическим резервам противника, срыв их перегруппировок; поражение важных объектов экономики, коммуникаций, системы государственного и военного управления противника.

Результатом летней кампании должно быть склонение военно-политического руководства в Киеве к заключению мирных договоренностей на условиях РФ. По-другому военные конфликты и не ведутся, и действенного результата никаким другим способом, кроме как разгромом противника, добиться нельзя.

Поражение важных объектов экономики Украины вполне может выглядеть как полное уничтожение энергосистемы страны - исходя из недавних аналогичных действий ВСУ в новых российских регионах. В планы по разрушению коммуникаций могут входить удары по железнодорожным магистралям, узловым станциям, мостовым переходам через реку Днепр. Гипотетически не исключены удары по гидротехническим сооружениям на Днепре.

Вместе с тем применять какие-либо формулы к ведению вооруженной борьбы было бы не совсем верно. Война в общие правила решительно не укладывается и ведется исключительно в области неизвестности и случайностей. Поэтому прогнозы, основанные на принципах и формулах, весьма скоро могут быть умножены на ноль суровой действительностью переднего края.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок