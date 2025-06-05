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Деловая газета "Взгляд"

ВВС ФРГ провели учения по применению планирующих авиабомб

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Управляемая авиационная бомба GBU-48
Управляемая авиационная бомба GBU-48.
Источник изображения: invoen.ru

Четыре истребителя Eurofighter совершили дальний перелет из Северного Рейна – Вестфалии в Швецию для сброса высокоточных бомб GBU-48 в рамках учений.

Военно-воздушные силы Германии провели учения по сбросу высокоточных планирующих авиабомб, передает ТАСС. Четыре истребителя Eurofighter вылетели с аэродрома Нерфених, расположенного в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия.

Самолеты направились в Швецию, где на ракетном полигоне Видсель экипажи осуществили сброс управляемых бомб GBU-48. В ВВС ФРГ пояснили, что учения имитировали проведение операции "глубокий удар" – нанесение точного удара по удаленному объекту с последующим возвращением на базу в тот же день.

В ходе миссии каждый самолет должен был преодолеть несколько тысяч километров и выполнить четыре дозаправки в воздухе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны рассматривают возможность закупки у США новых партий вооружений для поддержки Киева из-за нехватки собственных ресурсов. Германия решила засекретить данные о своих поставках оружия на Украину. Берлин отказался передавать Киеву ракеты Taurus.

Дмитрий Зубарев

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EF-2000
Проекты
Военные учения
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