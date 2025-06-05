Зеленский объяснил удары по аэродромам России попыткой повлиять на США

Президент Украины заявил, что удары по российским аэродромам были нацелены на изменение отношения американских политиков, подчеркнув влияние на риторику в США.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о причинах атаки на российские аэродромы 1 июня приводит издание "Страна". По словам Зеленского, удары по объектам стратегической авиации должны были повлиять на настроение в США относительно ситуации на Украине.

Украинский лидер подчеркнул, что после инцидента риторика о проигрыше Киева в конфликте стала "звучать немного тише". Зеленский отметил: "Риторика о том, что украинцы проигрывают войну, у нас нет карт и так далее, – сейчас это звучит немного тише, я говорю это очень осторожно".

Он добавил, что украинские представители, находящиеся в США, также отмечают якобы изменения в настроениях политических элит этой страны из-за ударов.

1 июня украинские дроны атаковали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях России. Отмечается, что впервые под удар попала Сибирь. По данным источника, дроны были завезены на территорию российских регионов в грузовиках, из которых они запускались.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования атаковали Крымский мост, однако объект продолжает функционировать в штатном режиме и не получил видимых повреждений. В результате атак украинских беспилотников зафиксированы повреждения зданий, автомобилей и инфраструктуры в нескольких населенных пунктах Белгородской области.

Денис Тельманов